Mondiali 2026 di canottaggio: Italia punta al quattro di coppia in finale

Gara di canottaggio a Amsterdam, Italia in finale con quattro di coppia

La penultima giornata dei Mondiali 2026 di canottaggio si apre a Amsterdam (Olanda) con un programma ricco di emozioni e sfide. L’Italia punta al quattro di coppia come evento chiave, con la squadra composta da Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili che si prepara a confrontarsi con le migliori squadre del mondo, tra cui Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna e Polonia. La gara, che si terrà alle 12.39, rappresenta un’occasione per tornare sul podio dopo il bronzo conquistato dal due senza di Lodo/Codato. La giornata, ricca di sport, si svolgerà in diretta testuale con aggiornamenti minuto per minuto.

La sfida del quattro di coppia

Il quattro di coppia è uno degli eventi più attesi della penultima giornata, con l’Italia che punta a fare la differenza. La squadra azzurra, guidata da Chiumento e Panizza, affronterà squadre di alto livello, tra cui le nazionali degli Stati Uniti, della Germania e della Polonia. La gara, che si terrà alle 12.39, sarà un test importante per la squadra, che cerca di confermare la sua posizione tra le prime classificate. La competizione sarà intensa, con un’alta concentrazione di atleti di alto livello.

La squadra azzurra si prepara a un’altra sfida importante.

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Un programma ricco di emozioni

La giornata si apre alle 11.10 con la finale del singolo PR1 di para canottaggio, in cui Giacomo Perini cercherà di conquistare una medaglia. Tra i favoriti si segnala il pluricampione britannico Benjamin Pritchard, ma non si esclude la possibilità di sorprese da parte dell’australiano Erik Horrie o dell’ucraino Roman Polianskyi. Poco più tardi, alle 11.30, si terrà la finale del quattro senza maschile, con i padroni di casa dell’Olanda che vorranno regalare un successo ai propri tifosi. La gara sarà un’occasione per testare le capacità delle squadre in gara.

Il programma proseguirà con il quattro di coppia, dove l’Italia si affronterà con squadre di alto livello. La gara, che si terrà alle 12.39, sarà un momento cruciale per la squadra azzurra, che cerca di confermare la sua posizione tra le prime classificate. La competizione sarà intensa, con un’alta concentrazione di atleti di alto livello.

Un’altra sfida per Andrea Di Liberto

Parallelamente, a Poznan (Polonia), si terrà la penultima giornata dei Mondiali di canoa velocità 2026, con l’Italia che punta al podio. Andrea Di Liberto, uno dei migliori azzurri, sarà in gara nel K1 200, con un’altra opportunità per conquistare una medaglia. La gara, che si terrà alle 15.04, vedrà in campo anche i favoriti come lo spagnolo Carlos Arevalo e il georgiano Badri Kavelashvili. L’azzurro farà il possibile per raggiungere un non banale podio, in un evento che potrebbe segnare un passo avanti per la squadra italiana. La giornata si chiuderà con la finalissima del C4 500, un evento che metterà alla prova le capacità degli atleti. L’Italia, con la sua squadra di canottaggio, si prepara a un’altra sfida importante, con l’obiettivo di tornare sul podio e confermare la sua posizione tra i migliori del mondo.