Bryan Coquard vince la Vuelta a España dopo tredici anni di attesa

Bryan Coquard vince la Vuelta a España in una volata epica, dopo tredici anni di attesa

Bryan Coquard, 34 anni, ha vinto la tappa della Vuelta a España 2026 dopo tredici anni di attesa, superando i rivali in una volata epica. La vittoria, ottenuta a Xeraco, segna il primo successo in carriera in un Grande Giro per il francese della Cofidis. La tappa, caratterizzata da una brutta caduta di Tadej Pogacar, ha visto Coquard anticipare gli sprinter e vincere con un margine di circa mezza ruota. Il risultato rappresenta un momento di orgoglio per il ciclista, che ha espresso emozioni intense dopo anni di attesa e pressione.

Una vittoria dopo tredici anni di attesa

“Ho aspettato tredici anni per questa vittoria, sapevo di avere tanta pressione addosso”, ha dichiarato Coquard ai microfoni ufficiali della Vuelta. Il ciclista, che ha vinto la tappa in una volata viziata da una caduta, ha sottolineato l’importanza del lavoro della sua squadra e la fiducia ritrovata. “Sono arrivato tante volte secondo, ho trentaquattro anni. Sono orgoglioso e felice”, ha aggiunto, rivelando la soddisfazione per il risultato.

Il lavoro della squadra e la strategia vincente

Coquard ha ringraziato la sua squadra Cofidis, che ha svolto un lavoro eccezionale per portarlo al successo. “La mia squadra ha fatto un grande lavoro. Non abbiamo leader ma io ho Alexis Renard. Tutti gli scalatori mi hanno portato davanti dai 5km al traguardo”, ha spiegato. Il ciclista ha anche menzionato il ruolo di Alexis e Jordi Meuus, che hanno contribuito alla sua vittoria. “Io ho seguito Alexis e poi ho visto Jordi Meuus battezzando la ruota”, ha detto, riconoscendo l’importanza del team. La vittoria di Coquard ha segnato un momento di riconciliazione con il ciclismo. Dopo anni di attesa e di arrivi al secondo posto, il francese ha ritrovato la velocità e la fiducia necessarie per vincere. “Ho aspettato, c’era vento contrario ma ho fatto il forcing al momento giusto. Ho aspettato tanto per questa vittoria”, ha concluso, sottolineando la determinazione e la pazienza che lo hanno portato al successo.

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La vittoria di Bryan Coquard rappresenta un punto di svolta nella sua carriera. Dopo anni di attesa e di risultati non soddisfacenti, il ciclista ha finalmente ottenuto il successo che aveva sognato. La Cofidis, con la sua strategia e il lavoro di squadra, ha giocato un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo traguardo. La tappa della Vuelta a España 2026 è diventata un momento di orgoglio per Coquard e per la sua squadra, che ha dimostrato di essere in grado di portare a casa vittorie di prestigio.

Con questa vittoria, Bryan Coquard si conferma come uno dei migliori sprinter del ciclismo moderno. La sua capacità di rimanere concentrato e di sfruttare le opportunità, anche in situazioni difficili, lo ha portato a vincere in un momento cruciale della sua carriera. La sua vittoria è un esempio di determinazione, lavoro e fiducia in se stesso, che ha reso possibile un successo tanto atteso.