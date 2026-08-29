Carlotta Avanzato vince oro al judo ai Giochi del Mediterraneo, Italia a quota quattro medaglie

Atleta italiana vince oro al judo ai Giochi del Mediterraneo, mentre altri atleti conquistano argenti

Alle ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, svoltisi a Istanbul, l’Italia ha ottenuto un oro e tre argenti nel judo, con Carlotta Avanzato che si è aggiudicata la medaglia d’oro nella categoria -63 kg femminili. La vittoria di Avanzato, che ha superato in finale la kosovara Laura Fazliu, ha segnato un momento di eccellenza per la delegazione azzurra. L’azzurra, dopo aver battuto la tunisina Maram Jmour e la spagnola Laura Vazquez Fernandez, ha dimostrato una grande capacità di reazione, mettendo a segno un yuko decisivo dopo 1’17” di combattimento. L’oro di Avanzato è stato accompagnato da tre argenti, con Christian Parlati, Sansei Kwadjo Anani e Asya Tavano che hanno conquistato rispettivamente le medaglie d’argento nei -90 kg, +100 kg e +78 kg. L’Italia, con quattro atleti che hanno raggiunto l’atto conclusivo, si conferma tra i protagonisti della manifestazione.

Un percorso di eccellenza per Avanzato

Carlotta Avanzato ha seguito un percorso di grande intensità, dimostrando una grande determinazione e tecnica nel suo cammino verso l’oro. Dopo aver superato due avversarie di alto livello, la tunisina Maram Jmour e la spagnola Laura Vazquez Fernandez, l’azzurra ha affrontato la kosovara Laura Fazliu. Il match, durato 2’09”, ha visto Avanzato vincere con un ippon, grazie alla sua capacità di reazione e alla sua tecnica precisa. La vittoria di Avanzato non è passata inosservata, tanto che è stata premiata per la maggiore intraprendenza mostrata nel confronto. La sua azione decisiva, un yuko dopo 1’17” di combattimento, ha rappresentato un momento chiave per il successo.

La vittoria di Avanzato ha segnato un momento di eccellenza per la delegazione azzurra, con un’azione decisiva che ha portato all’oro. La sua capacità di reazione e tecnica ha reso il match un vero e proprio spettacolo. L’azzurra ha dimostrato una grande determinazione, superando avversarie di alto livello e vincendo con un ippon decisivo. Il successo di Avanzato ha rappresentato un momento di orgoglio per l’Italia, che si conferma tra i protagonisti dei Giochi del Mediterraneo.

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Altri successi per l’Italia nel judo

Se Avanzato ha conquistato l’oro, altri atleti azzurri hanno ottenuto risultati di grande prestigio. Christian Parlati, nei -90 kg, ha vinto l’argento dopo un confronto equilibrato con il francese Aleksa Mitrovic. Dopo aver subito uno yuko, Parlati ha ristabilito l’equilibrio e ha giocato fino al termine del tempo regolamentare, pur non riuscendo a vincere. Sansei Kwadjo Anani, nei +100 kg, ha seguito un percorso di assoluto spessore, iniziato con un successo sull’egiziano Hady Hussein e proseguendo con la vittoria su Giannis Antoniou e Mohamed El Mehdi Lili. Tuttavia, Anani ha dovuto arrendersi al turco Ibrahim Tataroglu, che ha chiuso la sfida con un doppio waza-ari.

Asya Tavano, nei +78 kg, ha vinto l’argento dopo un percorso in cui ha battuto la turca Hilal Ozturk e l’egiziana Safa Soliman, ma ha dovuto cedere alla croata Helena Vukovic, che ha chiuso la contesa con un ippon. Il bilancio di giornata parla di un oro e tre argenti, con quattro azzurri capaci di spingersi fino all’atto conclusivo. L’Italia, con un oro e tre argenti, si conferma tra i protagonisti dei Giochi del Mediterraneo 2026, con quattro atleti che hanno dimostrato una grande capacità di competere a livello internazionale.

Al di fuori del judo, l’Italia ha anche ottenuto successi in altri sport. Beatrice Colli, la climber più veloce del Vecchio Continente, si è laureata Campionessa d’Europa nello speed, mentre Tavano ha vinto l’argento nella rassegna continentale di arrampicata sportiva. L’Italia, con un oro e tre argenti, si conferma tra i protagonisti dei Giochi del Mediterraneo 2026, con quattro atleti che hanno raggiunto l’atto conclusivo e che hanno dimostrato una grande capacità di competere a livello internazionale.