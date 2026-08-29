Due promesse del Mallorca detenuti per aver filmato una ragazza minorenne

Due giocatori del Mallorca filmano una ragazza minorenne in una stanza, mentre un altro è nascosto in un armadio

Due giocatori del Real Mallorca sono stati arrestati per presunta corruzione di minore dopo aver filmato una ragazza minorenne durante una relazione sessuale. L’episodio, avvenuto il 14 agosto in un appartamento a Palma de Mallorca, ha portato all’espulsione del club bermellón dai due calciatori. L’incidente è stato reso noto da EFE, in base a fonti investigative, e ha suscitato reazioni immediate da parte del club.

La ragazza decide volontariamente di partecipare

La ragazza, maggiorenne ma minorenne, ha scelto volontariamente di partecipare a una relazione sessuale con uno dei due giocatori. Entrambi si sono ritirati in una stanza, ma durante l’atto, la ragazza ha notato un altro ragazzo nascosto in un armadio che registrava la scena senza il suo consenso. Questo ha portato alla denuncia alla Polizia Nacional, che ha aperto un’indagine per corruzione di minore.

Un ragazzo minorenne e un altro maggiorenne

Il ragazzo che ha effettuato la registrazione era minorenne, motivo per cui il suo caso è stato inoltrato alla Procura dei Minori. L’altro giocatore, maggiorenne, è stato messo a disposizione del giudice di guardia, che ha decretato la sua liberazione. Entrambi i calciatori sono stati arrestati come presunti responsabili del reato di corruzione di minore. La situazione ha scatenato reazioni interne al club. Il Real Mallorca ha deciso di espellere i due giocatori, che sono considerati canteranos del club. L’episodio ha suscitato dibattiti su temi di privacy, consenso e responsabilità in contesti sportivi. La squadra, che milita in Seconda División, dovrà affrontare le conseguenze di questa vicenda, che potrebbe influire sulle dinamiche interne e sulle relazioni con i tifosi.

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La Polizia Nacional ha confermato l’arresto dei due giocatori e ha avviato le procedure legali per valutare la gravità del reato. L’incidente ha messo in luce i rischi di comportamenti illegali in contesti di intimità, specialmente quando coinvolgono minorenni. Il club, inoltre, ha espresso la sua condanna per l’episodio, rafforzando la sua posizione a favore della responsabilità e della trasparenza. La vicenda ha suscitato interesse anche al di fuori del mondo del calcio, con dibattiti su come gestire situazioni simili in contesti di vita sociale. La Polizia e le autorità locali stanno monitorando l’evolversi della situazione, mentre il club si prepara a affrontare le conseguenze di questa decisione. La questione rimane aperta, con l’attenzione concentrata sui prossimi sviluppi legali e sulle implicazioni per il club. La decisione del club ha messo in luce la gravità del reato commesso.

Due giocatori del Mallorca detenuti per aver filmato una ragazza minorenne

La ragazza ha denunciato l’atto senza consenso

Il club ha espulso i due calciatori