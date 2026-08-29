Jonathan Risueño lascia Deportivo Pasto dopo un periodo turbolento

Deportivo Pasto annuncia la fine del mandato di Jonathan Risueño, con un comunicato sobrio

Jonathan Risueño ha lasciato il ruolo di tecnico del Deportivo Pasto dopo un periodo segnato da risultati insoddisfacenti e tensioni con la stampa. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale del club, che ha confermato la fine del mandato del tecnico spagnolo senza fornire dettagli espliciti sulla rescissione del contratto. La decisione è stata presa dopo una serie di sconfitte consecutive e un calo del rendimento del team, che ha portato il club a una posizione di basso in classifica. Risueño, arrivato a gennaio, ha visto il suo lavoro interrotto da un inizio di stagione positivo, ma un declino drastico nel secondo semestre.

Un inizio promettente, un calo drastico

La stagione di Jonathan Risueño al Deportivo Pasto ha iniziato con risultati positivi, con il club che si classificò tra i migliori nella prima parte del campionato. Tuttavia, il rendimento del team è precipitato nel secondo semestre, con il club che ha raccolto zero punti da 15 possibili nelle prime cinque partite. La sconfitta per 0-1 contro il Llaneros, la quinta sconfitta consecutiva, ha rappresentato l’ultimo colpo che ha portato alla decisione di terminare il mandato del tecnico. Il club ha optato per un comunicato sobrio, evitando di chiarire i dettagli legali legati alla rescissione del contratto.

Il calo del rendimento ha reso necessario un cambio di direzione. Risueño ha guidato 26 partite, con 10 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte, per un rendimento complessivo del 43,6%. Nonostante i numeri, il club ha preferito chiudere il mandato per trovare una soluzione più stabile.

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Tensioni con la stampa e sanzioni disciplinari

La carriera di Risueño al Deportivo Pasto non è stata solo segnata da risultati, ma anche da episodi disciplinari e conflitti con la stampa. Il tecnico ha avuto diversi alterchi durante le conferenze stampa, arrivando a lasciare le sale di prensa in diversi occasioni. Questi episodi hanno generato reazioni ufficiali da parte del gremio dei giornalisti sportivi. Inoltre, Risueño ha accumulato diverse sanzioni, tra cui una sospensione di sei giornate per un alterco con un giocatore del Deportes Tolima. Inoltre, ha subito una multa per un episodio di simulazione durante una partita contro l’Atlético Nacional.

Le tensioni con la stampa hanno influenzato la sua permanenza al club. Risueño ha anche avuto un alterco con un giocatore del Deportes Tolima, che ha portato a una sospensione di sei giornate. Questi episodi hanno contribuito a creare un clima di tensione all’interno del club. Nonostante i problemi, Risueño ha lasciato un’eredità con numeri significativi: 26 partite guidate, 10 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte, con un rendimento complessivo del 43,6%. Il club ha scelto René Rosero, ex giocatore del club e con esperienza in ruoli di sostituzione, per assumere il ruolo di tecnico interino. L’obiettivo è rilanciare la squadra e migliorare la sua posizione in classifica.

La decisione di terminare il mandato di Risueño rappresenta un passo indietro per il club, che dovrà ora concentrarsi sulla ricostruzione della squadra. La mancanza di un comunicato esplicito sulla rescissione del contratto ha suscitato alcune perplessità, ma sembra che l’obiettivo sia quello di evitare implicazioni legali. Con la nomina di Rosero, il Deportivo Pasto spera di trovare una stabilità e un nuovo impulso per la stagione. Il futuro del club dipende da come si svilupperà questa nuova fase. Con l’obiettivo di tornare a competere a livello nazionale, il Deportivo Pasto dovrà affrontare le sfide del campionato con una squadra rilanciata e una direzione chiara.