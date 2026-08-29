Carlos Alcaraz: “Lidiar con esos pensamientos fue muy complicado”

Carlos Alcaraz parla del ritorno al US Open dopo la lesione, con un’immagine di lui in campo

Il ritorno di Alcaraz al US Open dopo la lesione

Carlos Alcaraz, numero uno del ranking ATP, ha parlato per la prima volta dopo la lesione alla muñeca destra subita al Barcelona Open. L’atleta spagnolo ha rivelato che il ritorno al US Open, torneo al miglior di cinque set, è stato un grande sfida. “Sapere che venire qui, dopo tanto tempo, sarebbe stato un grande sfida”, ha detto. L’atleta ha sottolineato che la preparazione non è stata ideale, ma il team e lui credono di essere pronti.

Il ritorno al US Open è stato un grande sfida per Alcaraz.

Alcaraz ha spiegato che i pensieri intrusivi durante i primi mesi di recupero hanno reso il processo mentale molto difficile. “Non sapevo se sarei stato pronto per Cincinnati o per il US Open, o se avrei perso tutta la gira americana”, ha detto. L’atleta ha riconosciuto che gestire questi pensamenti è stato uno dei momenti più complessi del suo percorso. Tuttavia, ha sottolineato che il suo obiettivo era tornare sano e non perdere altre competizioni.

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Alcaraz non ha modificato il suo stile di gioco

Nonostante la gravità della lesione, Alcaraz ha chiarito che non ha modificato la sua tecnica o i suoi movimenti. “Ho fatto le stesse cose, non ho cambiato nulla”, ha detto. L’atleta ha sottolineato che per lui è importante mantenere la sua identità sul campo. “Se avessi sentito che dovevo cambiare qualcosa per tornare qui, non potrei essere qui”, ha aggiunto. Questo è stato il messaggio chiave che ha chiuso la sua riflessione sul tema del suo gioco.

Alcaraz ha mantenuto il suo stile di gioco senza modifiche.

Il giocatore ha anche citato come esempio di ritorno dopo una lesione Rafa Nadal e Roger Federer, che hanno dimostrato che è possibile vincere un Grand Slam anche dopo un lungo periodo di inattività. Inoltre, Alcaraz ha ringraziato Holger, il suo allenatore, per la settimana di allenamento in Spagna, che ha contribuito a convincerlo della sua prontezza per tornare in campo. “Mi ha aiutato molto a capire che sono pronto per tornare qui e competere”, ha detto.

Un messaggio a Sinner e l’attesa del primo match

Alcaraz ha dedicato un breve messaggio a Jannik Sinner, il suo principale rivale e amico, che ha recentemente dovuto saltare il torneo. “Tutti sentiamo la stessa cosa quando qualcuno come Jannik perde questo torneo”, ha detto. L’atleta ha espresso il suo sostegno per la sua ripresa e ha sperato che Sinner torni al top del suo livello. “Non vedremo l’un l’altro per sei o sette mesi”, ha aggiunto. Alcaraz ha anche sottolineato che la situazione è unica e rara. Il primo match di Alcaraz al US Open sarà il lunedì 31 agosto contro il russo Roman Safiullin, numero 98 del ranking ATP. L’atleta ha espresso la sua soddisfazione di essere tornato in campo e ha sottolineato l’importanza del cariño del pubblico. “Sono contento di essere qui e di poter giocare”, ha concluso.