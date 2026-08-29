Yassir Zabiri si sblocca con un hat-trick in 21 minuti per il Racing Santander

Yassir Zabiri segna tre gol in 21 minuti per il Racing Santander contro l’Elche

Yassir Zabiri, attaccante del Racing Santander, ha dato il via al suo ritorno in Liga con una prestazione eccezionale: tre gol in 21 minuti contro l’Elche, segnando un hat-trick che ha lasciato senza fiato i tifosi. La sua prima titularità in squadra ha fruttato una vittoria momentanea per i verdiblanci, con Zabiri che ha sfruttato al meglio l’occasione. Il marocchino, arrivato in prestito dal Rennes, ha dimostrato di essere un acquisto chiave per il Racing, che ha visto in lui una promessa da sfruttare al massimo.

Un’aposta fatta da Chema Aragón

Zabiri è stato una scelta personale del direttore sportivo del Racing, Chema Aragón, che ha visto in lui un talento da sviluppare. La fiducia riposta nel giocatore si è tradotta in una prestazione straordinaria, con Zabiri che ha risposto con tre reti in poco tempo. Il primo gol, al 15′, è arrivato grazie a un errore di Dituro, che ha dato il via alla reazione del marocchino. Il secondo, al 21′, è nato da un altro fallo della difesa avversaria, mentre il terzo, al 36′, è stato un colpo di testa che ha esultato il pubblico.

Un talento con passato di campione

Zabiri, ex campione del mondo Under 20 con la squadra marocchina, ha già dimostrato di possedere un talento eccezionale. Nella finale del Mondiale, ha segnato un doppio, guidando la sua squadra verso la vittoria. Ora, in una nuova avventura in Liga, il giocatore sta riproponendo le sue qualità con una consistenza che ha lasciato senza parole i tifosi. Il suo hat-trick lo ha visto classificare in testa alla classifica dei top scorer, in compagnia di Mbappé, Raphinha e Fermín.

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La sua prestazione ha anche rafforzato la sua posizione nel gruppo di giocatori che si distinguono per la capacità di segnare in modo costante. Zabiri, che ha giocato solo sei partite con il Rennes nella seconda metà della scorsa stagione, ha dimostrato di essere in grado di adattarsi rapidamente al nuovo ambiente. Il Racing, con un attacco in crescita, sembra aver trovato in lui un elemento chiave per il futuro. La sua capacità di segnare in poco tempo potrebbe diventare un punto di forza per la squadra, soprattutto in una stagione in cui la competizione è più serrata che mai.

Con tre gol in 21 minuti, Zabiri ha dato un’immagine di una squadra in crescita e di un giocatore che sa come sfruttare le opportunità. Il suo hat-trick non è solo un risultato, ma un segnale di come il Racing possa contare su un attaccante in grado di fare la differenza. La sua prima volta in squadra si è rivelata un successo, e il futuro sembra promettente per il marocchino, che ha dimostrato di essere pronto a fare la differenza in una competizione di alto livello.

La sua prestazione ha rafforzato la sua posizione tra i top scorer della Liga. Zabiri, con tre reti in poco tempo, ha dimostrato di essere un giocatore in grado di incidere in modo decisivo. Il Racing, con un attacco in crescita, sembra aver trovato in lui un elemento chiave per il futuro. La sua capacità di segnare in modo costante potrebbe diventare un punto di forza per la squadra, soprattutto in una stagione in cui la competizione è più serrata che mai.