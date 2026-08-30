AS Mónaco, ex subcampeón de la Euroliga, potrebbe giocare in terza categoria del basket francese

Un club di élite al bordo della terza categoria

L’AS Mónaco, club francese che ha raggiunto la finale della Euroliga 15 mesi fa, si trova oggi in una situazione finanziaria critica che lo porta al bordo della terza categoria del basket francese. Nonostante abbia vinto tutti i titoli disponibili in Francia la scorsa stagione, il club non potrà più competere in categorie professionali a causa della mancanza di garanzie economiche. La Federazione francese ha deciso di non riaprire il caso del club, lasciando i giocatori e gli allenatori in una situazione di incertezza. In caso di conferma, il team potrebbe giocare nella Nationale 1, la terza categoria del basket francese, una situazione già vissuta nel 2004 dal Limoges, campione d’Europa nel 1993.

Le problematiche economiche del proprietario

La crisi dell’AS Mónaco è dovuta principalmente ai problemi finanziari del suo proprietario, il miliardario russo-ungherese Alexei Fedorychev. Le sue contabilità sono state sequestrate a causa della guerra in Ucraina, riducendo il club a una situazione di totale insicurezza. Anche se è stato fornito un’iniezione di 30 milioni di euro proveniente dal Principato attraverso la Compagnia Nazionale di Finanziamento, i vertici del mondo del basket francese hanno ritenuto insufficienti le garanzie per iscrivere il team alle competizioni professionali. Questo ha reso impossibile per il club mantenere il livello di competizione.

La mancanza di garanzie ha reso impossibile per l’AS Mónaco partecipare alle competizioni professionali.

Durante la stagione scorsa, il club ha subito una serie di problemi, tra cui mancati pagamenti, sanzioni per l’impossibilità di contrattare giocatori, l’abbandono di giocatori e allenatori, e minacce di sciopero prima di partite. Questi fattori hanno contribuito a una caduta incontenibile, portando il team a una situazione di crisi senza precedenti.

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La partenza delle stelle e la discesa del team

Nel corso della stagione, l’AS Mónaco ha visto andar via giocatori chiave come Elie Okobo e Jaron Blossomgame, che si sono trasferiti a Dubai. Alpha Diallo, invece, ha firmato con i Nuggets della NBA. Mike James e Matthew Strazel saranno sotto la guida di Pablo Laso al Anadolu Efes, mentre Daniel Theis ha firmato con il Maccabi Tel Aviv dopo aver precedentemente accettato un contratto con l’ASVEL Villeurbanne. Questi movimenti hanno ulteriormente ridotto la forza del team, che ora si trova in una posizione di debolezza.

La partenza di giocatori chiave ha aggravato la situazione del team.

L’AS Mónaco, campione della Liga francese, si trova ora in una posizione di incertezza. Sebbene potrebbe ancora rivolgersi al Tribunale Amministrativo, alcune fonti indicano che non lo farà. Nel miglior dei casi, il club potrebbe giocare nella Nationale 1, una categoria che ha già visto il Limoges, campione d’Europa nel 1993, affrontare una situazione simile. La discesa dell’AS Mónaco è un esempio di come i problemi finanziari possano colpire un club di élite, anche se è riuscito a raggiungere la gloria in competizioni europee.