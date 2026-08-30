Dibu Martínez si trasferisce al Chelsea per meno di nove milioni

Dibu Martínez, portiere argentino, firma con il Chelsea dopo aver lasciato l’Aston Villa

Il portiere argentino Dibu Martínez ha completato il trasferimento al Chelsea, firmando un contratto di due anni con opzione per un ulteriore anno. L’operazione, valutata in circa otto milioni di euro, ha visto il giocatore lasciare l’Aston Villa, dove aveva giocato per diverse stagioni e aveva raggiunto importanti successi. Martínez, noto per la sua passione e la sua determinazione, ha espresso soddisfazione per il nuovo passo nella sua carriera.

Un passo verso la vittoria

“Sono una persona che vuole vincere in tutto ciò che fa e voglio contribuire a questo club di calcio, che vince titoli”, ha dichiarato Martínez, sottolineando la sua motivazione a portare successi al Chelsea. Il portiere, noto per la sua dedizione e la sua passione, ha espresso la sua soddisfazione per il trasferimento, che rappresenta un ulteriore passo verso la vittoria. “Gioco con il cuore e darò il 100% in ogni partita e in ogni allenamento”, ha aggiunto.

Un’esperienza ricca e un futuro promettente

Dopo aver giocato per l’Aston Villa, dove ha vinto la Europa League e ha ottenuto due classifiche in Champions League, Martínez ha deciso di proseguire la sua carriera al Chelsea. Il portiere, che ha ricevuto il Premio Yashin come miglior portiere dell’anno nel 2023 e nel 2024, ha espresso la sua soddisfazione per il nuovo ambiente e per le opportunità che il club offre. “Sono pronto a dare il mio meglio per questo club”, ha detto.

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Il trasferimento di Martínez ha suscitato interesse nel mondo del calcio, soprattutto dopo che il portiere aveva lasciato l’Aston Villa in seguito a rumori di mercato. Nonostante avesse un contratto fino al 2029, i rumors su una possibile uscita erano costanti durante l’estate. Il Chelsea, però, ha riuscito a convincere il portiere a unirsi alla squadra, offrendogli un contratto che garantisce stabilità e crescita. La decisione di Martínez ha anche segnato un ulteriore passo nella strategia del club, che cerca di rafforzare la sua difesa.

Il trasferimento di Martínez non è stato l’unico importante durante l’estate. Ollie Watkins, ad esempio, ha chiuso il suo trasferimento al Al Hilal, mentre altri giocatori hanno lasciato il club. La decisione di Martínez, però, rappresenta un’altra pietra miliare per il Chelsea, che cerca di costruire una squadra competitiva e vincente. Il portiere, con la sua esperienza e la sua passione, potrebbe diventare un elemento chiave per il successo del club.

Il Chelsea, guidato da Xabi Alonso, ha visto il trasferimento di Martínez come un’opportunità per rafforzare la sua difesa. Il portiere, che ha già mostrato qualità durante le sue prestazioni, potrebbe diventare un punto di riferimento per la squadra. La sua decisione di unirsi al club ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, che sperano in un futuro di successi e titoli. Martínez, con la sua determinazione e la sua passione, potrebbe contribuire a portare il Chelsea a nuovi traguardi. Il trasferimento di Dibu Martínez al Chelsea rappresenta un passo importante nella sua carriera e per il club. Con la sua esperienza e la sua dedizione, il portiere potrebbe diventare un elemento chiave per il successo del club. La sua decisione di unirsi al Chelsea ha suscitato entusiasmo e speranza, e potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per la squadra.