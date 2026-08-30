Daniel Sancho potrebbe tornare in Spagna prima del previsto

Daniel Sancho in carcere in Thailandia, con un avvocato che cerca il suo ritorno in Spagna

Daniel Sancho, detenuto in Thailandia per un caso di omicidio, potrebbe tornare in Spagna prima del previsto. L’uomo, attualmente in carcere a Surat Thani, è al centro di un dibattito legale che potrebbe accelerare il suo trasferimento. La sua difesa ha presentato un ricorso per modificare la condanna da omicidio con premeditazione a omicidio imprudente, cercando di ridurre la pena e permettere un ritorno in patria più rapido.

La difesa chiede un ritorno più rapido

La portavoce del caso, Carmen Balfagón, ha sottolineato che la normativa tailandese non si applicherebbe al caso di Sancho, poiché è un cittadino spagnolo. Secondo le dichiarazioni, la pena di reclusione perpetua richiede 20 anni in carcere senza benefici penitenciari, ma per Sancho, come súbdito spagnolo, questa condanna non potrebbe influenzare il suo futuro. I legali del caso hanno espresso l’obiettivo di richiedere il suo ritorno in Spagna dopo quattro anni di detenzione, che potrebbe portare a un trasferimento a partire dall’agosto 2027.

Le informazioni su un ritorno dopo 20 anni sono state definite false. La portavoce ha ribadito che le notizie circolate su un ritorno in Spagna dopo un periodo così lungo sono “falsificazioni” e servono solo a “intossicare” il pubblico. La difesa ha anche chiarito che la normativa tailandese non si applica al caso di Sancho, poiché è un cittadino spagnolo e quindi soggetto a trattamenti diversi.

Pubblicità

La sentenza è in attesa di lettura

La sentenza del caso di Daniel Sancho è già stata redatta dal Tribunale di Appello di Phuket e inviata al Tribunale Provinciale di Koh Samui, dove sarà letta pubblicamente. Al momento, non è stata fissata una data precisa per la lettura, ma i legali del caso hanno espresso l’aspettativa che il processo possa concludersi in modo favorevole. La difesa ha anche respinto le informazioni che parlavano di un ritorno in Spagna dopo 20 anni, definendole “falsificazioni”. Il trasferimento in Spagna potrebbe avvenire dopo quattro anni di detenzione. Daniel Sancho è stato arrestato nel 2023 e, se la sentenza confermerà la condanna, il suo ritorno in patria potrebbe avvenire a partire dall’agosto 2027. La sua famiglia e i suoi legali continuano a monitorare i progressi del caso, sperando in un esito positivo che permetta al detenuto di tornare nel suo Paese d’origine.

La difesa di Daniel Sancho ha presentato un ricorso per modificare la condanna.

La portavoce ha respinto le informazioni su un ritorno dopo 20 anni.

La sentenza è in attesa di lettura pubblica in Thailandia.

Il trasferimento in Spagna potrebbe avvenire dopo quattro anni di detenzione.