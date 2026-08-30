Canada qualificato alle Olimpiadi 2028, Guidetti scrive una pagina di storia con la quinta Nazionale

Squadra canadese festeggia la qualificazione alle Olimpiadi 2028 dopo 32 anni di assenza

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Il Canada si è qualificato alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, diventando la prima squadra a ottenere il pass per il torneo di volley femminile a cinque cerchi dopo un’assenza di 32 anni. La vittoria è arrivata grazie alla vittoria nella finale continentale NORCECA, disputata a Santo Domingo, dove le ragazze di coach Giovanni Guidetti hanno sconfitto la Repubblica Dominicana per 3-1. L’evento ha segnato un momento storico per la pallavolo canadese, che non partecipava ai Giochi da Atlanta 1996. La squadra, guidata da Guidetti, ha scritto una pagina di storia, tornando a rappresentare il Paese in una competizione olimpica dopo un lungo periodo di assenza.

Una vittoria che riscrive la storia del volley canadese

La vittoria del Canada nella finale continentale NORCECA ha rappresentato un momento di orgoglio nazionale, con la squadra che ha dimostrato una crescita significativa nel settore. La vittoria ha permesso al Canada di ottenere un posto alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, un traguardo che non si realizzava da oltre tre decenni. La squadra, composta da giocatrici come Kiera Van Ryk e Alexa Gray, ha dimostrato una grande determinazione e capacità di adattamento, portando a casa la vittoria con un punteggio di 3-1. La squadra ha anche visto emergere giocatrici come Brayelin Martinez e Yonkaira Paola Pena, che hanno contribuito al successo con prestazioni eccezionali.

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La squadra canadese ha dimostrato una crescita notevole, portando a casa la vittoria con un punteggio di 3-1. La vittoria ha aperto la strada a nuove opportunità per la pallavolo canadese, che ora si prepara a partecipare ai Giochi di Los Angeles 2028, un evento che segnerà un momento importante nella sua storia. La squadra, che ha vinto il torneo continentale di ammissione, ha dimostrato una capacità di competere a livello internazionale, riscrivendo la sua storia dopo un lungo periodo di assenza.

Guidetti, un allenatore che ha scritto la sua storia

Giovanni Guidetti, allenatore della squadra canadese, ha trascinato le biancorosse verso la vittoria, scrivendo una pagina di storia della pallavolo. Guidetti, che ha avuto esperienze significative in diverse nazioni, ha guidato la squadra canadese con una strategia vincente. Dopo aver assistito Angiolino Frigoni a Sydney 2000, Guidetti ha allenato l’Olanda a Rio 2016, la Turchia a Tokyo 2020 e la Serbia a Parigi 2024. La sua esperienza e capacità di adattamento hanno permesso alla squadra canadese di raggiungere un traguardo che non si realizzava da molto tempo.

Guidetti ha dimostrato una capacità straordinaria di adattamento e strategia, portando la squadra a vincere il torneo continentale. La sua carriera, che ha visto l’allenatore passare da diverse nazioni, ha portato a un momento storico per la pallavolo canadese. La squadra, guidata da un allenatore di grande esperienza, ha dimostrato una crescita notevole e una capacità di competere a livello internazionale, riscrivendo la sua storia dopo un lungo periodo di assenza.

La vittoria del Canada ha rappresentato un momento di orgoglio per la pallavolo canadese, che ha visto un ritorno significativo dopo un lungo periodo di assenza. La squadra, che ha vinto il torneo continentale di ammissione, ha dimostrato una crescita notevole e una capacità di competere a livello internazionale. La vittoria ha anche aperto la strada a nuove opportunità per la squadra canadese, che ora si prepara a partecipare ai Giochi di Los Angeles 2028, un evento che segnerà un momento importante nella sua storia.