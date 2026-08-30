Vuelta a España 2026: tappa di oggi, la sfida del Costa Blanca senza Pogacar

Ciclisti in salita lungo il Costa Blanca, tappa di oggi della Vuelta a España 2026

La tappa di oggi della Vuelta a España 2026 si svolge sul Costa Blanca, tra La Vila Joiosa e l’Alto de Aitana, con un percorso di 187,4 chilometri e quasi 5.000 metri di dislivello. Senza Tadej Pogacar al via, la lotta per la vittoria è completamente riaperta, con ben sei GPM (Giri di Punta) che potrebbero cambiare il destino della corsa. La tappa, la nona e ultima prima del giorno di riposo, si terrà domenica 30 agosto, con partenza alle 12:26 e arrivo previsto alle 17:14.

Un percorso estremo e una sfida senza precedenti

La tappa si apre con il Puerto de Tárbena, un salita di 7,2 chilometri al 5,4%, seguita da Puerto El Miserat, un tratto durissimo di 5,2 chilometri al 10%. Dopo un breve tratto di respiro, i ciclisti affronteranno il momento più atteso: l’ascesa finale all’Alto de Aitana, che misura circa 22 chilometri al 5,8%. Tuttavia, sarà l’ultimo segmento, che sale al 7,8%, a fare la differenza. La salita finale, con un dislivello elevato e una pendenza estrema, potrebbe decidere il vincitore della tappa. La tappa di oggi è un test estremo per la resistenza e la capacità di reazione. La combinazione di salite ripide e un percorso che richiede una gestione attenta delle energie potrebbe mettere in difficoltà anche i migliori ciclisti. La mancanza di Pogacar, uno dei migliori in campo, ha reso la competizione più aperta, con un numero record di GPM che potrebbe influenzare il risultato finale.

Le squadre e i favoriti in lizza

Senza Pogacar, la competizione è completamente diversa. Enric Mas, che porta la Maglia Rossa, è uno dei principali candidati al successo, grazie alla sua grande prestazione nella precedente tappa. Al suo fianco si posizionano Primož Roglič e Felix Gall, due atleti in forma e con grandi capacità di resistenza. Tra i possibili outsider, Oscar Onley e Richard Carapaz potrebbero inserirsi nella lotta per la vittoria. L’Italia si affida a Lorenzo Fortunato, che potrebbe dare un contributo significativo al team italiano.

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Attenzione alle fughe: i ciclisti della UAE Team Emirates-XRG potrebbero tentare di andare all’attacco per dedicare la vittoria al capitano, da Vine ad Almeida. Questa strategia potrebbe aprire la porta a una vittoria non prevista, con un’azione di gruppo che potrebbe sconvolgere l’ordine delle classifiche. La mancanza di Pogacar ha reso la lotta per la vittoria più aperta e imprevedibile. Con sei GPM in programma, la tappa di oggi potrebbe vedere un cambiamento di posizioni significativo, con un’azione di gruppo che potrebbe influenzare il risultato finale. La Vuelta a España 2026 si prepara a un finale inedito, con un’atmosfera di tensione e di attesa che si fa sempre più forte.

Con un programma intenso e un percorso estremo, la tappa di oggi è un’occasione unica per osservare come si evolve la competizione senza uno dei migliori ciclisti del momento. La Vuelta a España 2026 si prepara a un finale inedito, con un’atmosfera di tensione e di attesa che si fa sempre più forte.