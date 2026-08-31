Andrea Bagioli si trasferisce all’Astana per un biennale fino al 2028

Andrea Bagioli firma con l’Astana per un biennale fino al 2028, dopo un’esperienza alla Lidl-Trek

Andrea Bagioli, 27enne ciclista valtellinese, ha firmato un contratto biennale con l’Astana, che lo vedrà correre a partire dal 1° gennaio 2027 fino al 2028. L’ufficialità è arrivata oggi, dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, segnando la fine del suo periodo alla Lidl-Trek, iniziato nel 2024 dopo il passaggio dalla Soudal Quick-Step. Il nuovo progetto offre a Bagioli un contesto in cui le sue caratteristiche possono trovare maggiore spazio, soprattutto nelle Classiche e nelle corse con percorsi mossi. L’azzurro, del resto, ha già dimostrato di poter competere ai massimi livelli: nel 2023 è stato secondo al Giro di Lombardia e ha conquistato il Gran Piemonte. Dal debutto tra i professionisti nel 2020 sono otto le vittorie ottenute.

Un passo verso il rilancio

Bagioli ha espresso soddisfazione per la scelta dell’Astana, che ha riconosciuto il suo potenziale e le sue qualità. “Non appena ho saputo dell’interesse da parte della XDS Astana Team e ho ricevuto l’offerta, ho capito subito che questa sarebbe stata la scelta giusta per me”, ha dichiarato il ciclista. L’esperienza alla Lidl-Trek, sebbene caratterizzata da un rendimento alterno, ha permesso a Bagioli di continuare a mostrare le sue capacità, soprattutto nelle corse vallonate. Il successo di tappa al recente Giro d’Austria rappresenta uno dei segnali più incoraggianti in vista del nuovo capitolo.

Un team italiano e un progetto ambizioso

Nel team Bagioli troverà una forte componente italiana, con nomi come Alberto Bettiol, Diego Ulissi, Simone Velasco e Christian Scaroni. Un gruppo che potrebbe facilitare il suo inserimento e offrirgli un ruolo importante nel nuovo progetto. L’Astana punta sul suo spunto nelle gare di un giorno e nei finali selettivi. Il ciclista guarda già alle prossime due stagioni con ambizione: “Il mio obiettivo principale è lottare per la vittoria ogni volta che se ne presenterà l’occasione, aiutando al contempo la squadra a raggiungere i suoi importanti obiettivi”, ha aggiunto Bagioli.

Pubblicità

Il biennio 2027-2028 dirà se il cambio di ambiente potrà consentirgli di trasformare il talento mostrato negli anni in una maggiore continuità di risultati. L’Astana, con il suo progetto, offre a Bagioli una nuova opportunità per rilanciare la sua carriera, sfruttando le sue qualità in contesti che ne valorizzino le caratteristiche. Il ciclista, con la sua determinazione e la sua capacità di competere ai massimi livelli, potrebbe diventare un punto di riferimento per il team italiano nel prossimo biennio.

Il trasferimento di Andrea Bagioli rappresenta un passo importante nella sua carriera, con l’obiettivo di consolidare i risultati e di raggiungere nuovi traguardi. Il nuovo ambiente potrebbe offrirgli le condizioni per sviluppare ulteriormente il suo talento, in un contesto che lo supporta e lo valorizza. Il biennio 2027-2028 sarà cruciale per comprendere se questa scelta porterà a un ulteriore rilancio del ciclista valtellinese.

Contratto biennale con l’Astana fino al 2028

Esperienza alla Lidl-Trek dal 2024

Forti componenti italiane nel team

Obiettivo di lottare per la vittoria