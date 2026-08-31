Gavi out per il Barça contro il Rayo, il futuro di Livakovic in sospeso

Convocazioni del Barça per il match contro il Rayo

Il Barça ha reso nota la lista dei giocatori convocati per il match contro il Rayo, in programma questa sera al Spotify Camp Nou. Tra i giocatori assenti figura Gavi, che non è stato incluso nella lista a causa di un infortunio subito nella prima giornata di LaLiga contro l’Elche. Il centrocampista andaluz ha ricevuto un forte colpo alla coscia e, per precauzione, non è stato incluso nel gruppo. La squadra, guidata da Hansi Flick, continuerà a non contare su Gavi per il momento.

La decisione di non includere Gavi è legata a un rischio calcolato. Il giocatore, pur essendo in fase di recupero, non è considerato pronto per tornare in campo. La squadra si appoggia su altri giocatori in grado di coprire il ruolo che Gavi svolge in campo. Tra i giocatori in lista, si segnala la presenza di Alejandro Balde, che nonostante un futuro incerto come giocatore del Barça, è rimasto in convocazione.

Le borse e le decisioni del club

Il Barça ha anche dovuto fare i conti con l’assenza di Livakovic, il portiere acquistato di recente. Il croato non è stato incluso nella lista, e il club deve decidere se mantenerlo in rosa o cederlo. La situazione di Livakovic è in sospeso, con un futuro ancora da definire. Al momento, il portiere non è in grado di giocare e non è stato incluso nel gruppo. Il club ha un’altra decisione da prendere riguardo al portiere. La squadra, che ha già perso due giocatori per infortunio, deve valutare se mantenere Livakovic o cercare un’alternativa. La situazione è delicata, soprattutto con la prossima partita contro il Valencia, dove si prevede un ritorno di Gavi.

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La lista completa dei giocatori convocati

La squadra del Barça ha reso nota la lista completa dei giocatori convocati per il match contro il Rayo. Tra i portieri, si trovano Joan García, Szczesny e Eder Aller. Tra i difensori, sono stati inclusi Cancelo, Cubarsí, Christensen, Balde, Gerard Martín, Koundé, Eric García e Xavi Espart. Tra i centrocampisti, Rodri, Fermín, Pedri, Olmo, Bernal e Fariñas. Tra i attaccanti, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Gordon e Hamza.

Portieri: Joan García, Szczesny, Eder Aller

Difensori: Cancelo, Cubarsí, Christensen, Balde, Gerard Martín, Koundé, Eric García, Xavi Espart

Centrocampisti: Rodri, Fermín, Pedri, Olmo, Bernal, Fariñas

Attaccanti: Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Gordon, Hamza

Le prossime mosse del Barça

La squadra del Barça si prepara al prossimo match contro il Valencia, dove si prevede un ritorno di Gavi. Il tecnico Hansi Flick ha espresso il suo supporto per Lamine Yamal, che è stato incluso nella lista. La squadra, pur affrontando alcune borse, si mostra determinata a mantenere un livello di prestazioni elevato. La prossima settimana sarà cruciale per il recupero di Gavi e per la decisione sul futuro di Livakovic. Il Barça si prepara a nuove sfide, con un futuro in bilico per alcuni giocatori. La squadra, pur affrontando alcune difficoltà, si mostra pronta a reagire e a mantenere la sua posizione in classifica. La prossima partita sarà un test importante per il gruppo.