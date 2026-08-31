Sergio Massidda e Delia conquistano medaglie ai Giochi del Mediterraneo 2026

Atleti italiani Sergio Massidda e Delia in podio ai Giochi del Mediterraneo 2026

Al Palazzetto dello Sport di San Giorgio Jonico, durante i Giochi del Mediterraneo 2026, l’Italia ha ottenuto un bilancio positivo nel sollevamento pesi, con Sergio Massidda e Celine Ludovica Delia che hanno conquistato complessivamente tre medaglie. Massidda, nei 65 kg, ha vinto l’oro nello strappo e il bronzo nello slancio, mentre Delia, nei 53 kg femminili, ha ottenuto il bronzo nello slancio e la quarta piazza nello strappo. La competizione ha visto la vittoria della spagnola Alba Sanchez Ferrer (105 kg) nel titolo maschile, precedendo Maria Stratoudaki (104 kg) e Cansel Ozkan (101 kg).

Massidda si aggiudica l’oro e il bronzo

Sergio Massidda, atleta italiano nei 65 kg, ha dominato la competizione nel sollevamento pesi, conquistando l’oro nello strappo e il bronzo nello slancio. Nello strappo, Massidda ha completato tre alzate valide a 155, 160 e 162 kg, stabilendo un percorso netto. Alle sue spalle si sono classificati l’egiziano Noureldin Mohamed Mahmoud Zaky e il turco Ferdi Hardal. Nello slancio, invece, Zaky ha vinto la medaglia d’oro con 133 kg, precedendo Hardal e Massidda, che ha fallito due tentativi a 135 kg.

Delia sul podio nei 53 kg femminili

Celine Ludovica Delia, nei 53 kg femminili, ha ottenuto il bronzo nello slancio, fermandosi a 81 kg e non riuscendo a completare il tentativo successivo a 83 kg. L’oro è andato alla turca Cansel Ozkan, con 91 kg, davanti alla greca Maria Stratoudaki (83 kg) e all’azzurra. Nello strappo, Delia ha conquistato la quarta piazza, dopo un ottimo tentativo a 101 kg, ma non è riuscita a superare quota 105 kg. La competizione ha visto un sistema di assegnazione dei podi diverso rispetto alle gare internazionali tradizionali, con i podi assegnati separatamente per le specialità di strappo e slancio, senza medaglie per la classifica totale. Questo ha reso la competizione più dinamica e focalizzata sulle singole discipline. Dalle 16.00 saranno in programma le prove di strappo e slancio della categoria fino a 61 kg femminile, con Martina Chiacchio pronta a scendere in pedana.

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Il bilancio lusinghiero per l’Italia in parte della prima giornata dedicata al sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 ha visto l’Italia portare in finale tutte le barche, con l’unica eliminata essere Grandi. L’Italia si conferma forte nel sollevamento pesi, con atleti in grado di competere a livello internazionale e di conquistare medaglie di alto valore. Massidda ha dimostrato una grande capacità di concentrazione e di gestione delle prove, riuscendo a conquistare due medaglie in una singola categoria. Delia ha mostrato una buona performance, anche se non ha potuto raggiungere il podio in entrambe le specialità.

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