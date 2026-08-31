Basket femminile, Mondiali 2026: le 12 convocate dell’Italia e il ritorno di Matilde Villa

Squadra azzurra in preparazione per i Mondiali 2026, con giocatrici come Zandalasini e Villa in campo

La squadra azzurra di basket femminile si prepara ai Mondiali 2026 con le 12 convocate ufficiali, tra cui il ritorno di Matilde Villa e la presenza di Vittoria Blasigh. L’Italia, dopo 32 anni senza partecipare a una grande manifestazione internazionale, ha scelto un gruppo di giocatrici che uniscono esperienza, capacità e potenziale. La squadra, guidata da Andrea Capobianco, si appresta a giocare a Berlino, dove affronterà squadre come la Cechia, la Cina e gli Stati Uniti.

La squadra azzurra e le chiavi del successo

La squadra è composta da giocatrici che si distinguono per la loro versatilità e la loro capacità di adattarsi a diversi ruoli. Tra le prime scelte, Cecilia Zandalasini, stella della WNBA, si conferma come punto di riferimento per la squadra. La sua presenza in campo, con un rendimento di 19,1 minuti di media, 8,8 punti e un tiro da tre al 32,6%, è fondamentale per la squadra. Al suo fianco, Costanza Verona, playmaker esperta, e Francesca Pasa, che si distingue per la sua capacità di tenere il gioco in equilibrio.

La presenza di Zandalasini e Verona rappresenta un punto di forza per la squadra.

Pubblicità

Il ritorno di Matilde Villa e la novità di Vittoria Blasigh

Matilde Villa, tornata in campo nel finale di stagione, ha convinto durante il raduno e si prepara al suo secondo Mondiale dopo gli Europei 2023. Il suo ritorno è stato fondamentale per la squadra, non tanto per le statistiche, quanto per la ripresa della fiducia. Vittoria Blasigh, invece, è una novità assoluta per la Nazionale, dopo aver convinto durante il raduno. La sua capacità di segnare e di guidare il gioco è un ulteriore elemento di forza per la squadra. Altre giocatrici importanti come Sara Madera, che ha vissuto una stagione eccezionale a Campobasso, e Olbis Andrè, che ha guadagnato esperienza e solidità, completano il gruppo. La squadra si appresta a giocare a Berlino, dove si affronteranno squadre di alto livello, ma con la convinzione di poter competere a livello internazionale.

Le altre convocate e la preparazione

Le altre convocate, come Jasmine Keys, Lorela Cubaj e Martina Fassina, completano il gruppo, offrendo diversità di gioco e capacità. La squadra, che si appresta a giocare a Berlino, ha già iniziato la preparazione, con un focus su strategie e tattiche che potrebbero portare a risultati significativi. La squadra, con un mix di esperienza e potenziale, è pronta a sfidare le migliori squadre del mondo. Con la squadra ufficialmente convocata, l’Italia si prepara a un’esperienza internazionale che potrebbe segnare un nuovo inizio per il basket femminile italiano.