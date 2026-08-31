Mourinho non commenta la frase di Funes: “Non merita commenti”

Mourinho non commenta la frase di Funes dopo la sconfitta del Málaga

Dopo la sconfitta del Málaga contro il Real Madrid al Bernabéu, José Mourinho ha rifiutato di commentare la frase di un tifoso, Funes, che aveva espresso un giudizio sull’arbitraggio. La frase, “Non merita commenti”, è stata ripresa da un video pubblicato su un canale dedicato al calcio, e ha suscitato reazioni tra i tifosi. Mourinho, durante la conferenza stampa post-partita, ha sottolineato l’importanza del lavoro del suo team e ha espresso soddisfazione per la prestazione del Real Madrid, nonostante la sconfitta.

La reazione di Mourinho al commento di Funes

Mourinho, noto per la sua fermezza e la sua capacità di gestire le situazioni di pressione, ha preferito non entrare nel merito della frase di Funes. “Non merita commenti” è stata una risposta diretta e breve, che ha lasciato aperto il dibattito tra i tifosi. Il tecnico ha però sottolineato l’importanza del lavoro svolto dal suo team, nonostante la sconfitta. “Il Real Madrid sta ricostruendo la sua forza con sudore e fútbol”, ha detto Mourinho, rafforzando il suo impegno per il club.

Un team in crescita e una squadra in difficoltà

Il Málaga, squadra appena promossa in Liga, ha affrontato una sfida difficile contro un Real Madrid in forma. Mourinho ha riconosciuto la qualità del suo avversario, ma ha anche sottolineato le difficoltà del Málaga, che ha perso molti partiti contro squadre di minor livello negli ultimi due anni. “Sono convinto che il Málaga abbia le qualità per competere”, ha detto il tecnico, riconoscendo il potenziale della squadra. Tuttavia, ha anche espresso la sua soddisfazione per la reazione del team dopo un periodo di mediocrità.

Pubblicità

La partita, terminata 4-0 per il Real Madrid, ha visto un’azione dominante del team di Mourinho, che ha dimostrato di essere in grado di riprendersi dopo un periodo di difficoltà. Il tecnico ha anche commentato la prestazione di Bellingham, riconoscendo il suo valore, ma ha preferito non entrare nel dettaglio delle critiche rivolte al giudizio dell’arbitro. “Non è il momento per discutere di questo”, ha detto Mourinho, mantenendo la sua posizione di leadership e di controllo sulle situazioni. La frase di Funes, sebbene non commentata da Mourinho, ha suscitato un dibattito tra i tifosi, che hanno espresso opinioni diverse su come si dovrebbe gestire la situazione. Tuttavia, il tecnico ha preferito concentrarsi sul lavoro del suo team e sulle prossime sfide, mantenendo una posizione ferma e riservata. La sua reazione ha lasciato aperto il dibattito, ma ha anche rafforzato la sua immagine di leader in grado di gestire le situazioni di pressione.

—