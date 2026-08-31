Djokovic sconfitto in prima ronda al US Open dopo 20 anni

Djokovic sconfitto in prima ronda al US Open da Navone, tra lacrime e dolore

Una sconfitta inaspettata dopo 20 anni

Novak Djokovic, il numero uno del mondo, ha subito una sconfitta inaspettata in prima ronda al US Open 2026, un evento che non aveva mai visto prima in 20 anni. Il serbo, noto per la sua capacità di vincere in ogni contesto, ha perso contro Mariano Navone, un giocatore argentino di 25 anni, in un match che si è protratto per 4 ore e 36 minuti. La sconfitta ha lasciato Djokovic distrutto, con lacrime e vòmiti, mentre Navone ha espresso orgoglio per la sua vittoria.

Un match estenuante e doloroso

Il match, giocato all’Arthur Ashe Stadium, ha visto Djokovic inizialmente in vantaggio, ma il ritmo si è svolto in modo diverso. Il serbo, che ha vinto 24 grandi slam, ha commesso 70 errori non forzati e ha dovuto affrontare un forte dolore fisico. Navone, invece, ha mostrato una grande resistenza e una capacità di gestire la pressione. Djokovic ha riconosciuto di aver sofferto durante l’intero match, a partire dal quarto gioco.

Durante il match, Djokovic ha vomitato più volte e ha richiesto una pausa medica dopo il quarto set. Il giocatore serbo ha espresso il suo rispetto per la vittoria del suo avversario, dicendo: “Non voglio restarle mérito a sua vittoria. Enhorabuena per lui. È un buon ragazzo, un luchador.” Navone, invece, ha riconosciuto che non ha goduto della sua vittoria, ma ha apprezzato la lotta. Il 25enne argentino ha mostrato una grande determinazione e una capacità di resistere alle pressioni, dimostrando che può competere con i migliori del mondo.

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La sconfitta di Djokovic ha messo in luce un problema fisico che lo ha accompagnato durante gran parte della stagione. Il giocatore ha rivelato che soffre di vòmiti e nausea durante i partiti, un problema che lo ha reso difficile gestire la sua performance. Questo ha portato a una serie di problemi fisici, tra cui crampi e dolore alla schiena e al braccio. La sconfitta contro Navone ha messo in luce un problema che potrebbe influire sulle sue future competizioni.

Il match ha lasciato un’impronta profonda, tanto per il vincitore quanto per il perdente. Mentre Navone si prepara a nuove sfide, Djokovic dovrà trovare un modo per recuperare e riprendersi. La sconfitta al US Open 2026 rappresenta un momento di riflessione per il campione, che dovrà affrontare le conseguenze fisiche e psicologiche di questa sconfitta. Il US Open 2026 ha visto un momento di grande emozione e di riflessione, con un futuro che si prospetta incerto per il campione serbo.

Djokovic perde in prima ronda al US Open dopo 20 anni

Navone vince contro Djokovic in un match di 4 ore e 36 minuti

Djokovic soffre di vòmiti e dolore fisico durante il match

La sconfitta di Djokovic ha suscitato reazioni da parte dei tifosi e dei media, con molti che hanno commentato l’impatto emotivo del match. Il serbo, noto per la sua tenacia, ha mostrato una vulnerabilità rara, mentre Navone ha dimostrato di poter competere con i migliori del mondo. Il US Open 2026 ha visto un momento di grande emozione e di riflessione, con un futuro che si prospetta incerto per il campione serbo.