Lucrezia Stefanini si prepara al derby contro Paolini: “Conterà chi prende prima il tempo”

Lucrezia Stefanini si prepara al derby contro Jasmine Paolini durante i US Open 2026

Lucrezia Stefanini, dopo aver superato le qualificazioni e battuto Dayana Yastremska 6-3, 4-6, 6-1, si prepara al derby contro la connazionale Jasmine Paolini al secondo turno degli US Open 2026. La partita, che si terrà sul cemento, è considerata una sfida chiave per chi riuscirà a prendere il controllo del match fin da subito. Stefanini ha espresso la sua determinazione, sottolineando l’importanza di un buon inizio per vincere. Conterà chi riuscirà a prendere prima il tempo.

Un percorso di crescita e una vittoria significativa

La giocatrice azzurra ha commentato la sua vittoria contro Yastremska, sottolineando come il successo sia frutto di un lavoro costante e di una gestione delle emozioni. “Sicuramente è stata una stagione con alti e bassi, ma abbiamo sempre lavorato con il mio team per raggiungere i nostri obiettivi”, ha detto. La vittoria sul campo di cemento, la sua superficie preferita, rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera. Stefanini ha anche ricordato l’importanza del lavoro di base nel suo stile di gioco, iniziato da bambina con la racchetta del fratello. “Mio padre mi disse: ‘Prendila con due mani, poi più avanti si staccherà’”, ha raccontato, ricordando come il suo gioco si sia evoluto nel tempo. La sua preparazione per il derby con Paolini è stata fatta con attenzione, con un focus su ogni dettaglio tecnico e tattico.

La preparazione per il derby con Paolini

Stefanini ha parlato della prossima sfida contro Paolini, con cui ha giocato in passato, tra cui l’ultima volta in Billie Jean King Cup a Velletri. “Siamo due ragazze non alte che prendono bene il tempo; anche lei lo prende bene, taglia bene il campo, ha fondamentali potenti e si muove molto bene”, ha detto. La giocatrice ha espresso la sua attenzione al match, sottolineando che “conterà chi riuscirà a prendere prima il tempo”.

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La partita contro Paolini sarà un test importante per la sua carriera, ma Stefanini è pronta a dare il massimo. Cercherò di fare il massimo, ha concluso, mostrando la sua determinazione e la sua voglia di vincere. Il derby tra due italiane, con un legame storico e personale, promette di essere un match emozionante e competitivo. Stefanini ha anche ricordato il suo ritorno al secondo turno di uno Slam dopo tre anni, un traguardo che ha reso più consapevole del proprio gioco. “Sicuramente sono cresciuta mentalmente e ho fatto più esperienze”, ha detto, sottolineando come il tennis sia sempre imprevedibile, ma che lei si sente più preparata adesso. La sua consapevolezza del proprio gioco e della sua capacità di gestire le partite è cresciuta nel tempo.

La vittoria al secondo turno degli US Open rappresenta un ritorno significativo per Stefanini, che non aveva partecipato a un torneo di questo livello da tre anni. La sua preparazione per il derby con Paolini è stata fatta con attenzione, con un focus su ogni dettaglio tecnico e tattico. Conterà chi riuscirà a prendere prima il tempo, ha ripetuto, mostrando la sua attenzione al match e la sua determinazione a vincere.