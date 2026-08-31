Nadia Battocletti batte il record italiano dei 1500 metri, Ajayi vince sui 100 metri

Atleta italiana corre sui 1500 metri, vittoria di un atleta nigeriano sui 100 metri

La trentina Nadia Battocletti ha firmato il nuovo record italiano dei 1500 metri, chiudendo in 1:57.54 al Meeting di Bellinzona. La campionessa d’Europa e argento olimpico ha migliorato di oltre mezzo secondo il precedente primato, consolidando la sua posizione come una delle migliori del mezzofondo italiano. Nella stessa manifestazione, il nigeriano Kayinsola Ajayi ha vinto sui 100 metri in 9.91, superando atleti di alto livello come Ronnie Baker, Akani Simbine e Romell Glave. Al contrario, Zaynab Dosso ha chiuso al quarto posto sui 100 metri con un tempo di 11.26, nonostante la sua prestazione non sia stata brillante. Audrey Werro, la terza donna più veloce della storia sugli 800 metri, non ha partecipato alla gara, mentre Edoardo Scotti si è piazzato sesto sui 400 metri in 45.40.

Un record italiano di alto livello

Nadia Battocletti ha dominato la gara dei 1500 metri, dimostrando una capacità di accelerazione e resistenza eccezionali. Il tempo di 1:57.54 ha migliorato il precedente primato di Sintayehu Vissa del 2024, confermando la sua leadership nel mezzofondo italiano. La campionessa ha mostrato una tecnica impeccabile, con una volata decisiva che ha portato a una vittoria netta. Il successo di Battocletti si inserisce in un contesto di prestazioni straordinarie per l’atletica italiana.

Un’altra vittoria di spessore

Kayinsola Ajayi ha conquistato la vittoria sui 100 metri in 9.91, battendo atleti di alto livello come Ronnie Baker, Akani Simbine e Romell Glave. Il nigeriano ha corso con vento nullo, dimostrando una velocità e una resistenza eccezionali. La sua prestazione ha suscitato grande interesse, soprattutto per la sua capacità di competere con i migliori del mondo. Al contrario, Zaynab Dosso ha chiuso al quarto posto con un tempo di 11.26, nonostante la sua prestazione non sia stata brillante.

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Al Meeting di Bellinzona, altri atleti hanno registrato prestazioni di spessore. Il francese Louey Ouerrat ha vinto sugli 800 metri in 1:43.57, mentre il giavellottista lituano Mykolas Alekna ha vinto con un lancio di 71.50. La svizzera Angelica Moser ha vinto il salto con l’asta in 4.77, mentre l’olandese Jorinde van Klinken ha vinto il giavellotto femminile con 66.86. L’atletica italiana ha dimostrato una grande forza, con risultati che mettono in mostra la qualità e la determinazione degli atleti.

Il Meeting di Bellinzona ha visto una serie di prestazioni di alto livello, con risultati che mettono in mostra la forza e la determinazione degli atleti. Nadia Battocletti e Kayinsola Ajayi hanno rappresentato due esempi di eccellenza, con risultati che hanno suscitato grande interesse nel mondo dell’atletica. La gara ha visto anche la partecipazione di atleti di alto livello, con prestazioni che hanno confermato la competitività del campionato mondiale.

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