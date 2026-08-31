Marc Marquez in testa al Mondiale MotoGP 2026, Bezzecchi e Martin in corsa

Il Gran Premio d’Aragona 2026 ha chiuso con un bilancio chiaro: Marc Marquez si conferma leader del Mondiale MotoGP, mentre Marco Bezzecchi e Jorge Martin si posizionano come principali candidati per il titolo. La gara, disputata a Alcañiz, ha visto il pilota della Ducati vincere con una prestazione chirurgica e pratica, mentre i rivali si sono distinti per la loro capacità di recuperare punti e mantenere la posizione in classifica. La stagione 2026 sembra essere in fase di consolidamento per i migliori, con un futuro che si prospetta competitivo e in movimento.

Marquez, il chirurgo della pista

Marc Marquez, con la sua Ducati, ha dimostrato una padronanza della pista senza eguali. La sua vittoria al GP d’Aragona è stata una prova di forza e di consapevolezza, con un bottino pieno che non ha lasciato spazio ai rivali. La sua prestazione è stata definita chirurgica e pratica, con un controllo totale del ritmo e della strategia. Il pilota, pur non essendo al 100% fisicamente, ha saputo sfruttare al meglio le condizioni della pista e il suo talento per portare a casa i 37 punti in palio. La sua posizione di testa al Mondiale è inarrivabile, ma il cammino non è ancora concluso.

Bezzecchi e Martin, i due protagonisti in lotta

Marco Bezzecchi, con l’Aprilia, ha messo in saccoccia un doppio podio e 23 preziosi punti, grazie ai quali ha contenuto i danni rispetto a Marquez e recuperato terreno nei confronti di Martin. La sua capacità di adattarsi al tracciato e di sfruttare le opportunità è stata chiara. Jorge Martin, pur soffrendo in alcune gare, ha dimostrato una solidità che lo tiene al comando della classifica. Il suo vantaggio si sta riducendo, ma il suo atteggiamento di combattente lo tiene in corsa per il titolo.

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Il GP d’Aragona ha visto anche un’altra figura di spicco: Pedro Acosta, con la Ktm, che ha ottenuto 14 podi senza vittorie. Il suo valore è stato riconosciuto, anche se la sua posizione non è ancora in lotta per il titolo. La sua capacità di piazzarsi al secondo e terzo posto, nonostante l’equipaggiamento inferiore, ha suscitato interesse. La Ktm potrebbe contare su di lui per un successo pieno prima di affiancarsi a Marquez in Ducati.

Altri nomi in gioco

Il bilancio del GP d’Aragona ha visto anche alcuni nomi bocciati, come Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia. Il primo, con la Ducati VR46, ha visto il suo sogno di vincere il titolo svanire, nonostante abbia disputato la miglior stagione della sua carriera. Il secondo, pur avendo vinto la Sprint a Brno, ha visto le sue prestazioni scendere a picco, con un rischio di chiudere l’avventura in Ducati come fantasma. La sua carriera, però, non è ancora finita.

Il futuro del MotoGP 2026 sembra essere in movimento, con un calendario che si preannuncia intenso e competitivo. Il prossimo appuntamento, a Misano Adriatico, promette di essere un altro test importante per i protagonisti in lizza. La stagione è appena iniziata, ma i segni di una battaglia serrata sono già visibili.