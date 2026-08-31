Ficus al Massimo: la creatività italiana si mostra davanti al Circo Massimo

Museo della Cucina a Roma, con esposizione di design e moda contemporanea

Il 5 e 6 settembre, davanti al Circo Massimo, a Roma, si svolgerà Ficus al Massimo, un evento che trasformerà il museo Garum in una vetrina della creatività italiana contemporanea. L’evento, che si svolgerà dalle 10.30 alle 20.00, propone una selezione di brand e progetti che uniscono design, sostenibilità e tradizione. L’evento si svolgerà in via dei Cerchi 87, nel cuore della Roma antica, e sarà l’occasione per scoprire nuove tendenze e prodotti realizzati con materiali eco-friendly. La manifestazione si distingue per l’attenzione alla moda, con una presenza rilevante di designer e progetti sartoriali che propongono collezioni in edizione limitata e capi realizzati su misura. L’evento è un’occasione per incontrare direttamente i creativi che immaginano, progettano e realizzano i prodotti esposti.

Moda sostenibile e design innovativo

Il focus su moda e design è particolarmente rilevante, con una selezione di brand che si distinguono per l’uso di materiali sostenibili e la produzione di capi unici. Ogni prodotto nasce da una ricerca che unisce identità, design e rispetto per l’ambiente. Tra i partecipanti, ONCA è un brand di abbigliamento ispirato alle culture precolombiane, che traduce richiami primitivi in un’estetica essenziale e minimalista. Allo stesso tempo, Lady Jurassika trasforma l’estinzione in evoluzione stilistica, portando i dinosauri fuori dai libri scolastici per renderli icone pop dal carisma magnetico. Il progetto sartoriale Minerva, ispirato alla natura e alla mitologia romana, propone un modo più autentico e consapevole di vivere la moda, con capi realizzati in piccole produzioni e personalizzabili.

La selezione dei progetti è curata con attenzione, non solo per la qualità, ma anche per l’identità riconoscibile e la capacità di raccontare il valore del fatto a mano e del pezzo unico. L’evento si distingue per l’approccio innovativo e la volontà di mettere in mostra la creatività italiana in un contesto che unisce passato e presente. Ficus al Massimo rappresenta un appuntamento fuori dall’ordinario, che unisce la tradizione romana alla modernità, attraverso l’arte e il design.

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Un museo che diventa spazio creativo

Il museo Garum, con le sue sale affacciate sull’area archeologica del Circo Massimo, diventa parte integrante dell’esperienza. L’evento non si limita alla mostra, ma include anche la possibilità di visitare gratuitamente la straordinaria collezione del Museo, tra libri rari, antiche ricette a stampa, utensili e oggetti legati alla storia della cucina. L’esperienza si arricchisce con l’incontro diretto con i creativi, che raccontano le loro idee e le loro produzioni. L’evento è un’occasione per scoprire non solo la moda, ma anche ceramisti, illustratori, designer e artigiani, che presentano il loro lavoro in un contesto unico e suggestivo.

Il progetto si basa su una ricerca di progetti con un’identità riconoscibile, produzioni indipendenti e lavorazioni capaci di raccontare il valore del fatto a mano. L’evento è un’occasione per scoprire nuove tendenze e prodotti realizzati con materiali eco-friendly, ma anche per incontrare i creativi che immaginano, progettano e realizzano ciò che espone. L’esperienza si arricchisce con l’incontro diretto con i partecipanti, che raccontano le loro idee e le loro produzioni. L’evento si svolgerà in un contesto unico, con le sale del museo che diventano parte integrante dell’esperienza, facendo incontrare patrimonio storico e creatività contemporanea.