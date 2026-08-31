Gasperini: “Koné non partirà, la proprietà non è d’accordo”

Gasperini parla del mercato e della situazione di Koné, la proprietà non è d’accordo alle cessioni

Dopo la vittoria contro il Lecce, Gian Piero Gasperini ha smentito le voci di cessione di Manu Koné, sottolineando che la proprietà non è d’accordo con le vendite. L’allenatore ha spiegato che non ci sono state offerte ufficiali per il giocatore e che la squadra sta completando la rosa. La proprietà, ha aggiunto, sta mettendo l’impegno, ma non tanto negli acquisti quanto nel taglio degli acquisti. Gasperini ha espresso la sua fiducia nel gruppo, considerato straordinario, e ha sottolineato l’importanza di una rosa corposa per chi gioca in Champions.

La difesa di Koné e la situazione del mercato

Gasperini ha ribadito che Koné non partirà, smentendo le voci di mercato. “Assolutamente no”, ha detto, aggiungendo che la proprietà non è d’accordo con le cessioni. L’allenatore ha espresso la sua fiducia nel giocatore, sottolineando che si è trattato di una scommessa importante. “Sia io che lui volevamo che giocasse come punta”, ha ricordato, sottolineando l’importanza del ruolo che Koné ha nella squadra.

La proprietà non è d’accordo con le cessioni, ma la squadra sta completando la rosa.

Pubblicità

Le critiche al mercato e alle date di chiusura

Gasperini ha espresso le sue perplessità sul mercato, sottolineando che si svolge a campionato aperto e che le date di chiusura non sono accettabili. “È una follia queste date che non accetta nessuno”, ha detto, aggiungendo che il tempo è poco e tutti stanno facendo il possibile. L’allenatore ha anche criticato l’idea di fare operazioni a tre giorni, sottolineando che la stagione è una maratona e non uno sprint. La squadra, secondo Gasperini, sta completando la rosa e sta recuperando i giocatori che hanno partecipato al Mondiale. “Stiamo bene”, ha detto, aggiungendo che i ragazzi hanno fatto benissimo nonostante il caldo torrido. L’allenatore ha anche parlato di Malen, che ha ricordato a lui il profilo di Milito. “Un po’ mi ricorda Milito”, ha detto, sottolineando le caratteristiche impressionanti del giocatore.

Malen ha caratteristiche simili a Milito, ma si distingue per velocità e tiro.

Gasperini ha espresso la sua fiducia nel gruppo, considerato straordinario. “Questa Roma ha un gruppo straordinario”, ha detto, aggiungendo che i giocatori si mettono in gioco e giocano con passione. L’obiettivo, ha concluso, è portare giocatori per sopperire senza abbassare il livello della squadra. “20-21 giocatori il più omogenei possibile”, ha detto, sottolineando l’importanza di una rosa equilibrata. Il tecnico ha anche sottolineato l’importanza di una rosa corposa per chi gioca in Champions. “Chi fa la Champions deve necessariamente una rosa molto corposa”, ha detto, aggiungendo che così se perdi qualcuno non subisci l’impatto. La proprietà, ha spiegato, sta mettendo l’impegno, ma non tanto negli acquisti quanto nel taglio degli acquisti. Sperano di completare la rosa, ma se non sarà possibile, faranno battaglia lo stesso.