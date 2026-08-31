Tadej Pogacar si sottopone a intervento chirurgico per clavicola sinistra

Tadej Pogacar in ospedale dopo intervento chirurgico per clavicola sinistra

Intervento chirurgico per Tadej Pogacar dopo la caduta alla Vuelta

Tadej Pogacar, ciclista sloveno della UAE Team Emirates, si è sottoposto oggi a un intervento chirurgico per un infortunio alla clavicola sinistra, conseguenza della caduta subita durante la Vuelta a España. L’operazione, che inizialmente era prevista nei prossimi giorni, è stata effettuata in modo riuscito e ha segnato un passo importante nel percorso di recupero del campione. Il team ha confermato che Pogacar si trova in ospedale a Barcellona e rimarrà in osservazione per alcuni giorni prima di tornare a casa. L’atleta, che aveva dovuto ritirarsi dalla competizione a causa dell’infortunio, ha espresso sui social un messaggio di speranza e determinazione, scegliendo come tema una canzone dei Bee Gees.

La diagnosi e le conseguenze del trauma

La caduta alla Vuelta ha causato un danno significativo alla clavicola sinistra di Pogacar, che ha reso necessario un intervento chirurgico per ripristinare la stabilità e la funzionalità del braccio. La diagnosi ha portato a un ritiro immediato dalla competizione, con conseguenze anche sul calendario mondiale e su eventi regionali come la Lombardia. La squadra non ha ancora dato alcuna previsione sul tempo necessario per il recupero agonistico del ciclista. L’assenza di Pogacar ha creato un vuoto nella classifica della Vuelta, con un impatto notevole sulle dinamiche della competizione.

Il percorso di recupero e la supervisione medica

La UAE Team Emirates ha reso noto che, una volta pronto, Pogacar tornerà a casa per iniziare il percorso di recupero e riabilitazione sotto la supervisione dello staff medico della squadra. Il team ha espresso la sua fiducia nel recupero del campione, ma ha anche sottolineato la necessità di un periodo di osservazione e di attenzione ai progressi. Non è previsto alcun commento o dichiarazione specifica sulle condizioni di salute di Pogacar fino al termine del periodo ospedaliero. L’attenzione dei tifosi e dei media è concentrata sulle prossime mosse del team e sulle possibilità di un ritorno in sella nel breve periodo.

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Un momento di riflessione per il ciclista

Nel frattempo, Pogacar ha utilizzato i social media per condividere un messaggio che riflette la sua determinazione e la sua volontà di riprendersi. La scelta di una canzone dei Bee Gees ha suscitato reazioni positive tra i fan, che hanno visto in questa azione un segno di resilienza. La stagione 2026 di Pogacar sembra essere in fase di conclusione, ma il team non ha escluso la possibilità di un ritorno in futuro. L’attenzione si concentrerà ora sulle prossime settimane e sulle decisioni che potranno influenzare il futuro agonistico del ciclista sloveno. —