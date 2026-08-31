Jorge Martín: “Questa era l’ultima pista in cui credevo di soffrire”

Jorge Martín in pista durante il Gran Premio di Aragón, con la sua Aprilia

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Jorge Martín, leader del campionato di MotoGP, ha riconosciuto le difficoltà incontrate durante il Gran Premio di Aragón, ma ha espresso soddisfazione per il quinto posto ottenuto. Il pilota spagnolo ha dichiarato: “Questa era l’ultima pista in cui credevo di soffrire”. Nonostante il risultato non sia stato il migliore, Martín ha sottolineato che ogni giorno si avvicina di più alla velocità, pur riconoscendo che in alcune traiettorie non ha ancora pieno controllo. Il risultato, pur non essendo il migliore, rappresenta un passo avanti per il campione, che ha espresso ottimismo per le prossime gare.

Difficoltà e progresso

Il pilota ha riconosciuto di aver sofferto molto con la moto, ma ha sottolineato come ogni giorno si avvicini di più alla velocità. “Ho sofferto molto con la moto, ma ogni giorno mi sono avvicinato un poco più a quella velocità”, ha detto Martín. L’atleta ha anche espresso fiducia nel fatto che le 14 gare già disputate possano aiutarlo a migliorare ulteriormente le sue prestazioni. “Creo che tutta quella informazione di quelle 14 gare mi aiuterà a stare molto più avanti nelle prossime gare”, ha aggiunto.

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Nonostante le difficoltà, Martín ha espresso fiducia nel lavoro svolto e nel potenziale della sua Aprilia. Il pilota ha riconosciuto che la pista di Aragón è stata particolarmente complicata, ma ha sottolineato che il fine settimana era stato come previsto. “Ya me esperaba un finde complicado y así ha sido”, ha detto, riconoscendo che non ha potuto fare di più, ma ha espresso ottimismo per il futuro.

Concorrenza e prospettive

Martín ha parlato anche del rapporto con i suoi compagni di squadra, Marco Bezzecchi e Marc Márquez. “L’ho visto molto bene, ma non ho potuto fare di più”, ha detto. Il pilota ha riconosciuto che Márquez è un forte avversario, ma ha espresso fiducia nel fatto che la sua squadra abbia una moto e un pilota in grado di competere. “Creo che abbiamo moto e piloto per divertirci”, ha concluso. Il pilota ha espresso ottimismo per la prossima gara a Misano, dove ha ritenuto che la sua Aprilia possa fare bene. Martín ha anche sottolineato che non ha potuto fare di più, ma ha espresso fiducia nel fatto che il lavoro svolto finora possa portare frutti in futuro. “Credo che abbiamo fatto un gran lavoro costruendo confidenza con la moto in un fine settimana complicato”, ha concluso.

Nonostante il quinto posto, il pilota ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. “Questa era l’ultima pista in cui credevo di soffrire”, ha detto, riconoscendo che il fine settimana era stato complicato. Martín ha anche sottolineato che non ha potuto fare di più, ma ha espresso fiducia nel fatto che il lavoro svolto finora possa portare frutti in futuro. “Credo che abbiamo fatto un gran lavoro costruendo confidenza con la moto in un fine settimana complicato”, ha concluso.

Il pilota ha riconosciuto che la pista di Aragón è stata particolarmente complicata, ma ha espresso fiducia nel potenziale della sua Aprilia. Martín ha anche sottolineato che non ha potuto fare di più, ma ha espresso ottimismo per il futuro. “Creo che tutta quella informazione di quelle 14 gare mi aiuterà a stare molto più avanti nelle prossime gare”, ha aggiunto.