Allenatore Corberán si scusa dopo la sconfitta contro il Deportivo, Valencia in difficoltà

Corberán si scusa dopo la sconfitta contro il Deportivo

Dopo la sconfitta contro il Deportivo, il tecnico del Valencia, Carlos Corberán, ha espresso un forte senso di colpa e ha chiesto scusa ai tifosi. La partita, giocata a A Coruña, ha visto il Deportivo ottenere la sua prima vittoria della stagione, mentre il Valencia ha mostrato una prestazione disastrosa. Corberán ha riconosciuto il problema collettivo del team e ha sottolineato l’assenza di attitudine e concentrazione nella prima parte del match.

La prestazione del Valencia ha lasciato molto da desiderare

Il Valencia, in una fase di forma in crescita, ha visto il suo attacco guidato da Aubameyang, che ha segnato il suo terzo gol consecutivo. Tuttavia, il resto della squadra non è riuscito a supportare l’attaccante, permettendo al Deportivo di prendere il controllo del match. Corberán ha sottolineato come la squadra non abbia mostrato la determinazione necessaria per competere, soprattutto nei primi minuti. “Non abbiamo entrato nel match come dovremmo”, ha detto il tecnico, riconoscendo un problema di attitudine.

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Corberán non cerca scuse esterne

Corberán ha rifiutato di cercare spiegazioni esterne per la sconfitta, come le assenze o la preparazione. Ha preferito concentrarsi esclusivamente sulle prestazioni dei giocatori. “Non possiamo accettare un risultato come questo”, ha affermato, sottolineando l’importanza di competere a un livello adeguato. Il tecnico ha anche espresso rammarico per l’immagine offerta dal team, che non ha rispettato le aspettative del club.

La responsabilità è tutta del team

Corberán ha rifiutato di chiedere al club ulteriori risorse o modifiche alla squadra, affermando che la responsabilità è tutta sua e del team. “Dopo un match come questo, non posso chiedere nulla al club”, ha detto, aggiungendo che la sua priorità è migliorare le prestazioni. Il tecnico ha anche rivolto un messaggio di scusa ai tifosi che hanno seguito la partita da Valencia e a quelli presenti a A Coruña, riconoscendo l’importanza del loro sostegno.

Il Deportivo si conferma in crescita

Il Deportivo, invece, ha dimostrato di essere in crescita, ottenendo la sua prima vittoria della stagione. La squadra ha mostrato una buona organizzazione e una forte determinazione, soprattutto nella seconda parte del match. Aubameyang, pur non essendo l’unico protagonista, ha contribuito con il suo terzo gol consecutivo, mentre i centrali di Corberán hanno giocato un ruolo chiave nella difesa. Il Deportivo ha dimostrato di essere un avversario difficile, e il Valencia dovrà fare i conti con la sua crescita.

Aubameyang ha segnato il suo terzo gol consecutivo

Il Deportivo ha ottenuto la sua prima vittoria della stagione

Corberán ha espresso rammarico per la prestazione del team

La sconfitta contro il Deportivo rappresenta un momento di riflessione per il Valencia, che dovrà trovare una soluzione per migliorare la sua prestazione in campo. Corberán, pur scusandosi, ha ribadito la sua determinazione a migliorare e a portare il team a un livello competitivo. La sfida contro il Deportivo ha messo in luce i punti deboli del Valencia, ma anche le opportunità per un miglioramento significativo.