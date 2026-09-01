Carlos Bosch Cebrian vince l’oro nel salto ostacoli ai Giochi del Mediterraneo 2026

Atleta spagnolo vince l’oro nel salto ostacoli, atleta italiano si classifica al 9° posto

Carlos Bosch Cebrian vince l’oro nel salto ostacoli ai Giochi del Mediterraneo

La finale individuale del salto ostacoli ai Giochi del Mediterraneo 2026 si è risolta al barrage, con la vittoria dello spagnolo Carlos Bosch Cebrian su Jolie van der Berghoeve Kar. Il binomio ha completato il percorso in 34″60, superando di appena 0″24 il turco Hasan Senturk, che ha conquistato l’argento. Il bronzo è andato al marocchino El Ghali Boukaa su Ike 1348, con 7 penalità in 46″17. Tra i binomi azzurri, il migliore è stato Giacomo Bassi su Cape Cod, che si è classificato al 9° posto con 7 penalità.

Giacomo Bassi si piazza al 9° posto nella finale individuale

Tra i binomi azzurri, il migliore è stato Giacomo Bassi su Cape Cod, che ha concluso la prova al 9° posto con 7 penalità. Il risultato è stato ottenuto dopo un percorso netto, che ha permesso al binomio di superare diversi avversari. Matteo Zamana su Captain Conner ha invece finito 17° a quota 10, mentre Emilio Bicocchi e Lorenzo Correddu sono usciti dal secondo round della finale a 25, appaiati al 26° posto con 16 penalità. La prestazione di Bassi ha rappresentato un buon risultato per la squadra italiana, che ha dimostrato una buona capacità di competizione.

La finale individuale del salto ostacoli ha visto tre binomi completare i due round con tempi netti, come fatto anche nelle qualificazioni, che erano valide come finale a squadre. Per assegnare le medaglie, è stato necessario il barrage, in cui il cronometro ha giocato un ruolo decisivo. Carlos Bosch Cebrian ha dimostrato una grande capacità di gestione del tempo, superando il turco Hasan Senturk per appena 0″24. Il risultato ha confermato la superiorità del binomio spagnolo, che ha conquistato l’oro con un percorso impeccabile.

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La competizione ha visto anche la partecipazione di diversi atleti italiani, tra cui Giacomo Bassi, che ha ottenuto un risultato di alto livello. Il binomio ha dimostrato una buona capacità di gestione del percorso, pur non riuscendo a raggiungere il podio. La prestazione di Bassi ha rappresentato un buon risultato per la squadra azzurra, che ha dimostrato una buona capacità di competizione. La finale ha visto anche la partecipazione di altri atleti, tra cui Matteo Zamana e Emilio Bicocchi, che hanno concluso la prova in posizioni non troppo distanti dal podio.

La vittoria di Carlos Bosch Cebrian ha rappresentato un momento di grande soddisfazione per la squadra spagnola, che ha dimostrato una grande capacità di gestione del percorso. Il binomio ha completato il percorso in 34″60, superando il turco Hasan Senturk per appena 0″24. Il bronzo è andato al marocchino El Ghali Boukaa, che ha concluso la prova con 7 penalità in 46″17. La competizione ha visto anche la partecipazione di diversi atleti italiani, tra cui Giacomo Bassi, che ha ottenuto un risultato di alto livello.