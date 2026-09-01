Justine Henin: “Forse il meglio è già passato, c’è un’altra vita davanti” per Djokovic

Justine Henin osserva il momento di Novak Djokovic, con un futuro di riflessione e cambiamento

Justine Henin, ex numero uno del mondo, ha espresso preoccupazione per il momento di Novak Djokovic, sottolineando che il serbo potrebbe trovarsi in una fase di profonda riflessione. La tennista belga ha riconosciuto che il rendimento di Djokovic, pur rimasto elevato, si sta allontanando dagli standard che lo hanno reso uno dei migliori del circuito. L’attuale situazione, in cui il campione non vince più come prima e non conquista più Slam, ha suscitato domande e preoccupazioni, ma non è ancora chiaro se si tratti di un momento di crisi o di una fase di trasformazione. Henin ha riconosciuto che il processo che sta attraversando Djokovic è interno e non è accessibile a nessuno.

Un processo personale e inaccessibile

Henin ha chiarito che il processo che sta attraversando Djokovic è interno e non è accessibile a nessuno, incluso il pubblico. “Lui non può rispondere e tutti dobbiamo accettarlo, perché è un processo che riguarda soltanto lui”, ha detto la tennista. La sconfitta agli US Open, che ha segnato la prima volta in cui Djokovic non ha vinto al primo turno di uno Slam da vent’anni, potrebbe influenzare la sua prospettiva, ma il futuro dipenderà anche da come si riprenderà fisicamente nei prossimi mesi. La sconfitta potrebbe cambiare la sua prospettiva, ma dipende anche da come reagirà fisicamente.

Un’altra vita davanti

Henin ha espresso la sua convinzione che Djokovic possa trovare un nuovo modo di vivere la sua carriera, non solo come atleta ma anche come persona. “Credo che voglia continuare a vivere questo tipo di emozioni, ma forse con più gioia in futuro”, ha sottolineato. La tennista ha anche ricordato che i grandi campioni, come Federer e Nadal, sono diventati leggende, e che Djokovic potrebbe fare lo stesso. “Rimarranno senza dubbio delle leggende, per sempre”, ha aggiunto. Henin ha sottolineato che i grandi campioni diventano leggende e che Djokovic potrebbe farlo.

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Nonostante le preoccupazioni, Henin ha rassicurato che non c’è nulla di drammatico, qualunque sia la decisione che Djokovic prenderà nei prossimi mesi. “D’altra parte, però, non c’è nulla di drammatico, qualunque sia la decisione che prenderà nei prossimi mesi”, ha concluso. La tennista ha anche espresso la speranza che il campione possa trovare una risorsa per proseguire la sua strada, anche se in modo diverso da prima. Henin ha espresso la speranza che Djokovic possa trovare una risorsa per proseguire la sua strada.

Henin ha anche riconosciuto che il momento di Djokovic è un processo che non è accessibile a nessuno. “Sarà una questione di tempo. Lui non può rispondere e tutti dobbiamo accettarlo, perché è un processo che riguarda soltanto lui”, ha detto. La tennista ha inoltre sottolineato quanto sia difficile immaginare la fine della carriera di un fuoriclasse di questo calibro. “Con questi campioni vogliamo sempre immaginare che, in un modo o nell’altro, vivranno per sempre”, ha aggiunto. Henin ha sottolineato quanto sia difficile immaginare la fine della carriera di un fuoriclasse.

La tennista ha anche rafforzato la sua preoccupazione con il paragone con gli addii di Federer e Nadal. “È stato difficile con Roger Federer, è stato molto difficile anche con Rafa e sarà difficile, in un modo diverso, con Novak”, ha detto. Nonostante la preoccupazione, Henin ha rassicurato che non c’è nulla di drammatico, qualunque sia la decisione che Djokovic prenderà. Henin ha rassicurato che non c’è nulla di drammatico, qualunque sia la decisione di Djokovic.