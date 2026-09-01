Marios Georgiou vince l’all-around ai Giochi del Mediterraneo, Brunello e Brugnami in lotta

Ginnasta cipriota vince all-around, italiani in lotta per podio

Il 1 settembre 2026, durante i Giochi del Mediterraneo, Marios Georgiou ha conquistato il titolo di all-around nella ginnastica artistica, confermando la sua posizione di leader nella categoria. Il cipriota, 28 anni, ha ottenuto un punteggio di 80.450, distanziando nettamente il secondo classificato, lo spagnolo Nicolau Mir, che ha totalizzato 79.450. La medaglia di bronzo è andata all’egiziano Omar Mohamed, con 79.050. L’azzurro Ivan Brunello, invece, ha messo in mostra un’ottima prestazione, con cinque rotazioni solide che lo hanno portato a una posizione di lotta per il podio. Il ginnasta, però, ha subito un piccolo incidente durante il corpo libero, che lo ha visto scivolare in settima posizione con un totale di 77.800 punti.

Georgiou, il campione che torna a vincere

Georgiou, che ha già vinto il titolo a Tarragona 2018 e conquistato il bronzo a Orano nel 2022, ha dimostrato una grande costanza e capacità di gestione delle prove. Il suo punteggio di 80.450, ottenuto con un’ottima performance su tutti i dispositivi, ha confermato la sua leadership nella competizione. Il cipriota ha distanziato di un punto secco lo spagnolo Nicolau Mir, che ha ottenuto 79.450, e ha superato l’egiziano Omar Mohamed, che ha totalizzato 79.050. Il successo di Georgiou è stato accompagnato da un’ottima prestazione della squadra italiana, che ha vinto l’oro nella gara a squadre.

Brugnami e Brunello, in lotta per il podio

Tommaso Brugnami, che ha ottenuto un sesto posto con un punteggio di 78.000, ha dimostrato di essere in forma, anche se non ha potuto raggiungere i livelli di concentrazione necessari per vincere. Il ginnasta, che ha ottenuto 13.950 al corpo libero e 14.150 al volteggio, ha mostrato una buona capacità di gestione delle prove, ma ha subito un piccolo problema durante la sbarra. Ivan Brunello, invece, ha messo in mostra un’ottima preparazione, con cinque rotazioni molto solide che lo hanno portato a una posizione di lotta per il podio. Il ginnasta, però, ha subito un piccolo incidente durante il corpo libero, che lo ha visto scivolare in settima posizione con un totale di 77.800 punti.

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Nella giornata di mercoledì 2 settembre si disputeranno le Finali di Specialità, dove gli azzurri andranno a caccia di medaglie importanti. La squadra italiana, che ha già vinto l’oro nella gara a squadre, si prepara a un’altra grande sfida, con la speranza di portare a casa ulteriori successi. La ginnastica artistica, con i suoi spettacoli e le sue prestazioni tecniche, rimane uno dei momenti più attesi dei Giochi del Mediterraneo, con la partecipazione di atleti di alto livello da tutta la regione.