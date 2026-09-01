Gabriel Jesus: “Non mi importa se non era il primo piano”

Gabriel Jesus si presenta al Barça dopo un trasferimento dall’Arsenal. Il giocatore ha espresso soddisfazione per il nuovo club e ha rassicurato sull’importanza del suo ruolo.

Gabriel Jesus si presenta al Barça durante la sua presentazione ufficiale, sorride e parla del suo arrivo

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Gabriel Jesus, attaccante brasiliano, ha presentato ufficialmente il suo arrivo al Barça. Il giocatore, proveniente dall’Arsenal, ha espresso soddisfazione per il trasferimento e ha rassicurato sull’importanza del suo ruolo nel nuovo club. “Non mi importa se non era il primo piano”, ha detto durante la presentazione, rafforzando la sua determinazione a dare il meglio per il Barça.

Un passato difficile ma un futuro promettente

Dopo due anni difficili, caratterizzati da infortuni e distanze dal campo, Gabriel Jesus ha trovato una nuova opportunità. “Sono stato lontano per un anno, ma sto bene fisicamente”, ha spiegato, sottolineando la sua preparazione per la stagione in corso. Il giocatore ha anche ricordato come la sua condizione fisica e la sua capacità di adattarsi a diverse posizioni siano state chiavi per il suo arrivo al Barça.

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Sto bene fisicamente e sono pronto a dare il mio contributo

Il giocatore ha anche parlato del suo rapporto con il club e con i compagni di squadra. “Tutti mi conoscono, e la mia qualità è riconosciuta”, ha detto, rafforzando la sua fiducia nel nuovo ambiente. La sua esperienza al Manchester City e la sua conoscenza del calcio europeo hanno giocato un ruolo importante nel suo trasferimento.

Un sogno che si avvera

Gabriel Jesus ha espresso emozione per l’arrivo al Barça, un club che ha sempre suscitato il suo interesse. “Da bambino guardavo la Champions e non andavo a scuola”, ha ricordato, riferendosi ai suoi primi anni di calcio. Il giocatore ha anche menzionato Ronaldinho, uno dei grandi brasiliani a cui ha ispirato la sua carriera. “Sono felice di essere qui e spero di contribuire al successo del club”, ha concluso. Il trasferimento di Gabriel Jesus al Barça rappresenta un passo importante nella sua carriera. Dopo un periodo di difficoltà, il giocatore ha trovato un nuovo ambiente in cui dimostrare le sue qualità. La sua determinazione e la sua fiducia in se stesso saranno chiavi per il successo del Barça nella prossima stagione. Gabriel Jesus ha anche parlato del suo rapporto con il tecnico Flick e del suo ruolo nel team. “Toda mi vida he jugado en las tres o cuatro posiciones de arriba, por fuera, por dentro…”, ha detto, sottolineando la sua versatilità. Il giocatore ha anche espresso gratitudine per le gestioni di Deco e del presidente del club, riconoscendo l’importanza del loro supporto nel completare il trasferimento.

Il giocatore ha anche ricordato come la sua carriera sia stata segnata da un periodo di difficoltà fisica, ma ha sottolineato che è pronto a dare il suo meglio. “Tengo mis cualidades, no vengo para mejorar”, ha detto, rafforzando la sua determinazione a contribuire al successo del Barça. La sua fiducia in se stesso e la sua passione per il calcio saranno chiavi per il suo successo nel nuovo club. Con il suo arrivo, il Barça ha aggiunto un giocatore di grande qualità al suo roster. Gabriel Jesus, con la sua versatilità e la sua esperienza, potrebbe diventare un elemento chiave per la squadra. Il suo arrivo segna un nuovo inizio per il giocatore e per il club, che spera di poter contare su di lui per raggiungere obiettivi importanti nella prossima stagione.

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