Cadillac punta al successo in casa al COTA nel WEC

Piloti Cadillac al COTA nel WEC, gara di casa, competizione automobilistica

La Cadillac, in vista della gara di casa al Circuit of The Americas (COTA), punta a conquistare il successo nel WEC. Dopo un’ottima performance in Brasile, dove la squadra ha ottenuto un podio alle spalle della BMW e della Ferrari, i piloti Norman NATO, Will Stevens e Ricky Taylor sono pronti per cercare il successo in casa. La squadra, che ha visto il numero 12 in lotta per la vittoria a Le Mans, spera di ripetere la prestazione in un tracciato che ha visto la sua migliore performance stagionale. La gara, in programma il 1 settembre 2026, rappresenta un’occasione importante per il team americano, che ha espresso ottimismo per la sfida.

Un’occasione speciale per la Cadillac

Correre in casa rappresenta sempre un’emozione speciale per i piloti e per la squadra. Jeromy Moore, ingegnere capo di Cadillac Racing, ha dichiarato che la gara al COTA sarà una sfida importante, nonostante le condizioni climatiche possano variare. L’anno scorso, un forte acquazzone ha reso la gara difficile, ma quest’anno le temperature sono previste come più calde. Questo potrebbe influenzare la gestione degli pneumatici, un aspetto cruciale per la performance. La squadra ha già testato la sua V-Series.R in Francia e a Monza, dove ha chiuso i test con ottimi risultati.

La squadra si prepara con i migliori piloti

Norman NATO e Will Stevens, già protagonisti in altre competizioni, saranno accompagnati da Ricky Taylor, che sostituisce Alex Lynn, infortunato. Taylor, regolarmente impegnato nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, ha già dimostrato capacità in gare di alto livello. La squadra ha anche visto la sua gemella, il numero 38, in lotta a Le Mans, ma un problema tecnico ha negato un risultato potenzialmente ottimo. La squadra si prepara con la consapevolezza che il COTA potrebbe essere la volta buona per il successo stagionale.

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La gara di casa rappresenta un’opportunità unica per la Cadillac, che ha dimostrato in Brasile di poter competere con le migliori squadre del WEC. La squadra si appresta a una sfida importante, con la consapevolezza che il successo dipenderà non solo dalle capacità dei piloti, ma anche dalla gestione delle condizioni di gara. La squadra, con i suoi test completati in Francia e a Monza, ha già messo a punto le strategie necessarie per affrontare la gara in modo competitivo.

La Cadillac, con i suoi piloti e l’ingegnere capo, si prepara a una gara che potrebbe segnare un momento importante nella stagione. La competizione è in corso e la squadra ha tutti i motivi per credere in una prestazione di alto livello. La gara al COTA potrebbe essere la volta buona per il successo stagionale. La squadra ha già testato la sua V-Series.R in Francia e a Monza, dove ha chiuso i test con ottimi risultati.