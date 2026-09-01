Justin Minaya si trasferisce al Barça, undicesimo acquisto per la stagione

Giocatore statunitense con passaporto dominicano si trasferisce al Barça per due stagioni

Un nuovo tassello per la squadra blaugrana

Justin Minaya, ala statunitense con passaporto dominicano, ha firmato con il Barça per due stagioni. L’annuncio ufficiale è arrivato dopo un’esperienza in G League e un’ultima stagione con i Portland Trail Blazers. Il giocatore, nato a New Jersey ma con nazionalità dominicana, si unisce al club catalano per vivere la sua prima esperienza in Europa. Minaya, alto 1,96 metri e di 27 anni, ha giocato in diverse squadre statunitensi e ha accumulato esperienze significative nel basket professionistico.

Minaya ha giocato in G League e ha accumulato dati interessanti

Nel corso della sua carriera, Minaya ha giocato in diverse squadre statunitensi, tra cui i Portland Trail Blazers e i Portland Trail Blazers. Dopo aver iniziato la sua carriera in college con i Gamecocks di Carolina del Sud, ha giocato in G League con i Mexico City Capitanes e i Providence de Rhode Island. La sua ultima esperienza prima del draft NBA 2022 è stata con i Portland Trail Blazers, dove ha registrato una media di 12,7 punti, 4,4 rimbalzi e 2,1 assistenze per partita. Dopo la stagione 2023-24, ha firmato con i Orlando Magic, ma non ha debuttato.

Un’esperienza in G League che lo ha preparato al professionismo

Minaya ha trascorso la maggior parte della sua carriera in G League, dove ha accumulato esperienze significative. Con i Osceola Magic, ha giocato 34 partite, segnando in media 9,8 punti con un tiro da tre punti al 30,5%, 4,2 rimbalzi e 2,3 assistenze. Ha anche giocato con i Mexico City Capitanes, dove ha registrato una media di 1,7 punti e 1,4 rimbalzi in 57 partite. La sua esperienza in G League lo ha preparato al professionismo e lo ha portato a firmare con i Portland Trail Blazers, dove ha continuato a sviluppare le sue capacità.

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Il Barça si rinnova completamente con l’arrivo di Minaya

L’arrivo di Minaya rappresenta un ulteriore passo nella completa rinnovazione della squadra blaugrana. Solo quattro giocatori sono rimasti dalla stagione precedente: Punter, Darío Brizuela, Joel Parra e Juan Núñez. Il Barça ha già annunciato altri acquisti come Justin Robinson, Umoja Gibson e Agustín Ubal, tra gli altri. Minaya si unisce a una squadra in fase di ricostruzione, con l’obiettivo di rafforzare la sua rosa per la prossima stagione. Il giocatore, con la sua esperienza in G League, potrebbe diventare un elemento chiave per il club.

Un’esperienza in Europa per un giocatore in cerca di crescita

Per Minaya, il trasferimento al Barça rappresenta una nuova opportunità di crescita. Dopo aver giocato in diverse squadre statunitensi, il giocatore ha deciso di provare il basket europeo. La sua esperienza in G League e la sua capacità di adattarsi a diversi contesti lo hanno preparato a questa sfida. Minaya, con la sua altezza e la sua capacità di segnare, potrebbe diventare un’alternativa per il Barça in fase di attacco. Il giocatore, con la sua passione per il basket, è pronto a dare il suo contributo alla squadra catalana.

Justin Minaya, 27 anni, 1,96 metri, ala statunitense con passaporto dominicano

Ha giocato in G League e con i Portland Trail Blazers

Ha firmato con il Barça per due stagioni

È il undicesimo acquisto della squadra blaugrana