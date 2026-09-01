Noemi Basiletti oro ai Giochi del Mediterraneo, Caniato bronzo in singolare maschile

Noemi Basiletti e Carlo Alberto Caniato in finale ai Giochi del Mediterraneo, medaglie d’oro e bronzo per l’Italia

Alle Games del Mediterraneo 2026, svoltisi a Taranto, l’Italia ha conquistato due medaglie nel tennis: Noemi Basiletti ha vinto l’oro nel tabellone femminile, mentre Carlo Alberto Caniato ha ottenuto il bronzo nel singolare maschile. La competizione, che ha visto la partecipazione di atleti da diversi Paesi, ha visto l’Italia consolidare la sua posizione tra i leader del medagliere, con un totale di 58 ori, 58 argenti e 48 bronzi. La vittoria di Basiletti e Caniato rappresenta un ulteriore successo per la squadra azzurra, che si appresta a partecipare ai prossimi eventi sportivi internazionali.

La vittoria di Noemi Basiletti

Noemi Basiletti, azzurra peruviana, ha dominato la finale del tabellone femminile, sconfiggendo la greca Martha Matoula con un netto punteggio di 6-2 6-3. La vittoria ha messo al collo la medaglia d’oro, chiudendo una competizione in cui ha dimostrato una grande capacità di concentrazione e di gestione del match. Basiletti, che ha già vinto due titoli nell’anno, ha confermato il suo status di atleta di alto livello, in grado di competere a livello internazionale. La sua prestazione ha contribuito al successo dell’Italia nel medagliere, che si avvicina al record storico.

La prestazione di Basiletti ha messo in mostra una grande determinazione e una tecnica impeccabile.

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Nel tabellone femminile, Basiletti ha sconfitto in due set la greca Martha Matoula, dimostrando una gestione del match impeccabile. La sua vittoria ha rappresentato un momento di orgoglio per l’Italia, che si appresta a chiudere il medagliere con un record di 58 ori, 58 argenti e 48 bronzi. La sua vittoria ha anche messo in luce la forza della squadra azzurra, che si conferma tra i leader del medagliere.

Il bronzo di Carlo Alberto Caniato

Carlo Alberto Caniato, azzurro, ha conquistato il bronzo nel tabellone maschile, sconfiggendo il lusitano Francisco Rocha con un punteggio di 6-3 6-1. La finale, pur non essendo una competizione per la medaglia d’oro, ha visto Caniato dimostrare una grande capacità di gestione del match e una forte concentrazione. Il bronzo rappresenta un ulteriore successo per l’atleta, che ha già vinto diversi titoli nel circuito internazionale. La sua vittoria ha contribuito al medagliere italiano, che si avvicina al record storico. Nel tabellone maschile, Caniato ha sconfitto in due set il lusitano Francisco Rocha, dimostrando una gestione del match solida. La sua vittoria ha rappresentato un momento di orgoglio per l’Italia, che si appresta a chiudere il medagliere con un record di 58 ori, 58 argenti e 48 bronzi. La sua prestazione ha anche messo in luce la forza della squadra azzurra, che si conferma tra i leader del medagliere.

La vittoria di Basiletti e Caniato ha rappresentato un ulteriore successo per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo, che si appresta a chiudere con un medagliere di alto livello. La squadra azzurra, con la sua capacità di competere a livello internazionale, ha dimostrato una grande forza e una grande determinazione. La partecipazione a eventi come i Giochi del Mediterraneo rappresenta un’occasione importante per i giovani atleti, che possono confrontarsi con i migliori del mondo e migliorare il loro livello di gioco.