Alexia Putellas si schiera come capitana del London City Lionesses

Alexia Putellas, ex giocatrice del Barça, si presenta come capitana del London City Lionesses al CopperJax Community Stadium

Alexia Putellas, la doppia Ballon d’Or spagnola e ex giocatrice del Barça, è diventata la nuova capitana del London City Lionesses. La giocatrice, arrivata in Inghilterra quest’estate dopo più di una decade al club catalano, debutta in Superliga il prossimo venerdì contro il Manchester United, alle 20.00 CET. Le entrare per il match sono state tutte esaurite, con 5.400 biglietti venduti, un record storico per il club. La passione per il progetto del London City Lionesses è evidente tra la tifoseria, che ha accolto con entusiasmo l’arrivo di nuove stelle.

Un progetto di rilancio con nuove stelle

Il London City Lionesses ha completato un rinforzo di alto livello, con l’arrivo di giocatrici di alto calibro. Tra queste, oltre a Putellas, si contano Mapi León, ex compagna di squadra al Barça, Mary Earps, Kadidiatou Diani e Nicole Anyomi, tutte figure di spicco nel panorama del calcio femminile internazionale. La squadra, che punta a competere tra i vertici della Superliga, ha anche annunciato che Danielle van de Donk e Elena Linari saranno le vicecapitanate. Queste nomine riflettono l’ambizione del club di costruire una squadra competitiva.

La leadership di Putellas è un elemento chiave per il progetto del club.

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La tifoseria, entusiasta per l’arrivo di nuove stelle e per la leadership di Putellas, spera in un futuro di successi per il club. La squadra, con un roster di alto livello, si prepara a sfidare le migliori squadre della Superliga, con l’obiettivo di posizionarsi tra i vertici del campionato. La stagione 2026-2027 potrebbe segnare un punto di svolta per il London City Lionesses, grazie al talento e alla leadership di giocatrici come Alexia Putellas.

Un record di affluenza per il club

La partita di debutto di Putellas non solo rappresenta un momento chiave per il London City Lionesses, ma anche un evento di grande rilevanza per il club. Il record di affluenza, con 5.400 biglietti venduti, segna un passo importante per il progetto del club, che ha anche superato il numero di abbonamenti per la stagione. Questo interesse dimostra come il progetto del London City Lionesses stia riscuotendo un forte appoggio da parte del pubblico.

La fiducia del pubblico nel progetto del club è in crescita.

La stagione 2026-2027 potrebbe rappresentare un momento di svolta per il London City Lionesses, con l’arrivo di giocatrici di alto livello e la leadership di un’icona come Alexia Putellas. La squadra, con un progetto ambizioso, si prepara a competere tra i migliori della Superliga, con l’obiettivo di raggiungere i vertici del campionato. La passione del pubblico e la fiducia nel progetto del club sembrano essere i fattori chiave per un futuro di successi.

La decisione di far debuttare Putellas in una partita così importante riflette la fiducia che il club ha in lei e nel suo ruolo di capitana. La sua esperienza e la sua leadership saranno fondamentali per guidare la squadra verso obiettivi ambiziosi. Il progetto del London City Lionesses, con un mix di talenti internazionali e un forte impegno per il calcio femminile, sembra essere in fase di crescita, con un futuro promettente per il club e per il calcio inglese. La partita di debutto di Putellas non solo rappresenta un momento importante per la sua carriera, ma anche per il progetto del London City Lionesses. La sua leadership e il talento di una squadra rafforzata potrebbero portare risultati significativi per il club. La stagione 2026-2027 potrebbe segnare un passo avanti per il calcio femminile inglese, con il London City Lionesses come protagonista di un progetto di rilancio e di successo.