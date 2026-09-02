Canottaggio, 17 equipaggi azzurri per gli Europei U23 a Kruszwica

17 equipaggi azzurri si preparano ai Europei U23 di canottaggio a Kruszwica, Polonia

L’Italia si prepara a prendere parte ai Europei Under 23 di canottaggio a Kruszwica, in Polonia, con 17 equipaggi diversi da quelli visti ai Giochi del Mediterraneo 2026. L’evento, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre, rappresenta un passo importante per i giovani atleti che si stanno formando per la prossima edizione olimpica di Los Angeles 2028. Tra i nomi più attesi, spiccano Alizee Ribolzi e Pietro Zampaglione, che affronteranno le competizioni nel singolo femminile e maschile, rispettivamente.

Formazioni e nomi dei partecipanti

Il programma italiano include diverse specialità, con un totale di 17 imbarcazioni. Tra i singoli, Alizee Ribolzi (SC Corgeno) e Pietro Zampaglione (SC Armida) saranno i protagonisti del singolo femminile e maschile. Nella categoria dei due senza, si affronteranno Giorgia Sciattella (Marina Militare/RCC Tevere Remo) e Matilde Orsetti (Carabinieri/SC Arno) nel femminile, mentre Matteo Cecotti (CC Saturnia) e Matteo Trevisan (CC Saturnia) nel maschile. Nella categoria dei doppi, si vedranno Matilde Paoletti (SC Gavirate) e Valentina Mascheroni (SC Menaggio) nel femminile, e Josef Giorgio Marvucic (Fiamme Oro/San Giorgio) e Marco Prati (Fiamme Gialle/SC Ravenna) nel maschile. Il quattro senza maschile sarà formato da Jacopo Cappagli, Filippo Angella, Leonardo Sostegni e Lorenzo Cracco. Nel quattro di coppia femminile, al via saranno Noemi De Vincenzi, Maria Lanciano, Aurora Spirito e Irene Gattiglia, mentre il quattro di coppia maschile sarà composto da Elia Bressan, Marco Gilardoni, Leonardo Salerno e Sebastiano Renzi.

Equipaggi di otto e specialità pesi leggeri

Per quanto riguarda l’otto femminile, saranno in campo Alessandra Grasselli, Sara Lisi, Vittoria Piller, Isabella Mihalescu, Neve Aroldi, Lucrezia Monaci, Matilde Orsetti e Giorgia Sciattella, con Martina Bonalumi al timone. L’otto maschile, invece, vedrà Paolo Falossi, Matteo Pozzobon, Mattia Soldo, Giovanni Acatrinei, Matteo Belgeri, Luigi Tommaso Riccelli, Guglielmo Melegari e Giulio Zuccalà, con Ilaria Colombo al timone.

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Nel doppio misto, spazio a Alizee Ribolzi e Elia Bressan, mentre nell’otto misto saranno presenti Lucrezia Monaci, Matilde Paoletti, Irene Gattiglia, Aurora Spirito, Mattia Soldo, Luigi Tommaso Riccelli, Guglielmo Melegari e Giulio Zuccalà. Tra i pesi leggeri, Melissa Schincariol e Luca Borgonovo affronteranno il singolo femminile e maschile, mentre Chiara Cobalchini e Giulia Grandi saranno in coppia nel femminile, e Tito Christoforakis e Niccolò Gandola nel maschile. Questi 17 equipaggi rappresentano un mix di nuove formazioni e atleti già noti, con l’obiettivo di testare le loro capacità in un contesto internazionale. L’Italia, come sempre, punta su una combinazione di esperienza e freschezza, cercando di massimizzare le possibilità di successo in una competizione che potrebbe aprire le porte a Los Angeles 2028.