Aryna Sabalenka: “Pensi che la settimana scorsa non fossi concentrata sul tennis?”

Aryna Sabalenka durante gli US Open 2026 risponde a un giornalista che le chiedeva come mantenesse la concentrazione dopo numerosi eventi esterni

Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, ha risposto in modo diretto e senza filtri a una domanda di un giornalista durante gli US Open 2026. La tennista bielorussa, appena uscita vincendo il suo primo match del torneo contro Camila Osorio, ha interpretato la domanda come un dubbio sulla sua professionalità e sulla capacità di mantenere il tennis al centro delle sue priorità. La reazione di Sabalenka ha spiazzato tutti, con un tono chiaro e determinato che ha sottolineato la sua dedizione al sport.

La domanda del giornalista e la risposta di Sabalenka

Il giornalista aveva fatto riferimento ai numerosi eventi ai quali Sabalenka aveva partecipato nei giorni precedenti l’inizio del torneo, chiedendole come riuscisse a preservare energie e concentrazione considerando la pressione di essere una delle principali favorite del torneo. La risposta della bielorussa è stata immediata e senza ambiguità: “Pensi che la settimana scorsa non fossi concentrata sul tennis?”.

La domanda del giornalista ha suscitato una reazione forte da parte della tennista, che ha visto nella domanda un possibile dubbio sulla sua professionalità.

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Eventi esterni come parte della carriera

Sabalenka ha chiarito che gli appuntamenti commerciali e promozionali non rappresentano per lei una distrazione dal tennis, ma una parte integrante della sua vita professionale. “È come se fosse un mio hobby fuori dal tennis. L’intero programma che pianifichiamo ruota tutto intorno al tennis. Quindi tutti quegli eventi non mi stanno distraendo in alcun modo”, ha spiegato la numero uno WTA.

La tennista ha sottolineato che gli eventi esterni non influiscono negativamente sul suo rendimento sul campo.

La tennista ha anche aggiunto che sceglie con attenzione i marchi e le persone con cui collabora, proprio per evitare che gli impegni esterni possano avere ripercussioni sulla sua attività agonistica. “Mi godo molto il tempo che passo con i miei marchi e con le persone che ci lavorano. Mi diverto”, ha concluso Sabalenka, rafforzando il concetto che per lei il tennis è al centro di ogni scelta. La reazione di Sabalenka ha suscitato reazioni sia tra i tifosi che tra i media, con molti che hanno apprezzato la sua chiarezza e determinazione. La tennista, infatti, ha dimostrato di non temere le domande critiche e di saperle gestire con una risposta che mette in luce la sua professionalità e la sua visione del tennis come attività centrale nella sua vita. La discussione ha anche sollevato dibattiti su come i tennisti gestiscano gli impegni esterni e come queste attività possano influenzare la loro performance sul campo. Molti hanno sottolineato che la gestione di questi aspetti è un elemento chiave per la longevità e la successo nel mondo del tennis.

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