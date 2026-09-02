Cremonese esonera Giampaolo dopo vittoria in Coppa Italia, ma prestazioni in Serie B non convincono

La Cremonese ha esonerato l’allenatore Marco Giampaolo nonostante la vittoria in Coppa Italia contro il Parma, registrata poco più di tre ore prima della comunicazione ufficiale. L’annuncio è arrivato in serata a Cremona, dove la società ha deciso di procedere all’esonero del tecnico, che ha guidato la squadra nella vittoria di oggi, ma non ha potuto evitare il cattivo inizio di stagione in Serie B. La squadra, nelle prime due giornate del campionato cadetto, ha subito due sconfitte, 1-0 in trasferta contro l’Empoli e 3-0 in casa contro il Modena, mettendo in evidenza una mancanza di coerenza tra i risultati in Coppa e quelli in campionato.

Un esonero inaspettato dopo un successo

La decisione di esonero di Giampaolo è stata annunciata poco dopo la vittoria della Cremonese in Coppa Italia, un successo che ha visto la squadra battere il Parma 2-0 al Tardini. I gol del primo tempo, segnati da Lottici Tessadri e Licina, hanno portato la Cremonese agli ottavi di finale, dove affronterà il Como a dicembre. Tuttavia, il risultato in Coppa non è stato sufficiente a salvare il tecnico, che ha visto la sua squadra fallire in Serie B, dove le prestazioni non hanno convinto la dirigenza.

Un inizio di stagione difficile

La Cremonese, sotto la guida di Giampaolo, ha iniziato la stagione in Serie B con due sconfitte consecutive, che hanno messo in chiaro le difficoltà della squadra. La mancanza di continuità e la scarsa reattività in campo hanno portato la società a prendere una decisione drastica, nonostante il successo in Coppa. L’allenatore, originario di Bellinzona, ha guidato la squadra in modo professionale, ma non ha potuto evitare il cattivo inizio di stagione, che ha reso necessario un cambio di allenatore.

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Domenica prossima, la Cremonese affronterà il Padova con un nuovo allenatore in panchina. La società ha espresso il proprio ringraziamento a Giampaolo e al suo staff per la professionalità e l’impegno dimostrati durante la loro collaborazione. L’esonero, pur sorprendente, riflette la necessità di un cambio di rotta per migliorare le prestazioni in Serie B, dove la squadra non ha ancora trovato la sua strada. La Cremonese ha scelto di esonero Giampaolo nonostante la vittoria in Coppa, ma il cattivo inizio di stagione in Serie B ha reso necessario un cambio di allenatore. La squadra ha vinto in Coppa Italia ma ha subito due sconfitte in Serie B, portando alla decisione di esonero.

Vittoria in Coppa Italia contro il Parma

Due sconfitte in Serie B nelle prime due giornate

Esodo di Giampaolo dopo tre ore dal successo

La squadra affronterà il Padova con un allenatore nuovo