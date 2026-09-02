Parmaclima vince al Serravalle e si porta sul 3-1 nella Serie A Gold 2026

Squadra di Parmaclima vince contro San Marino al Serravalle, si porta sul 3-1 nella Serie A Gold 2026

Il Parmaclima ha vinto al Serravalle contro San Marino, portandosi sul 3-1 nella Serie A Gold 2026. La vittoria, ottenuta dopo un ottavo inning ad attacchi bloccati, ha visto la squadra emiliana mettere la firma definitiva sul match con due timbri segnati da Leonora e Gonzalez Sanamè. Gli avversari, pur tentando un ultimo colpo, non sono riusciti a superare i tre punti con un singolo di Lino Correa e un fuoricampo di Pietrenella Vargas. La vittoria ha rafforzato la posizione del Parmaclima nella serie, che si avvia verso la gara decisiva di sabato 5.

Una gara intensa e ben giocata

La partita ha visto un confronto equilibrato tra le due squadre, con Parmaclima che ha saputo ridurre al minimo gli errori e mantenere il controllo del match. Sulla falsa riga di quanto successo ieri, la squadra di casa ha aperto il punteggio al secondo inning con due punti segnati da Martini Perilli con un fuoricampo e da Di Fabio su errore degli avversari. I parmigiani però non si sono fermati, accorciando le distanze al terzo inning grazie al singolo di Gonzalez Sanamè.

La squadra emiliana ha dimostrato una grande capacità di reazione e di gestione del match.

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Una volta ritornata in attacco però San Marino scappa nuovamente sul +2, affidandosi ad un fuoricampo battuto stavolta da Wong. Tuttavia, il cambio di passo di Parmaclima è stato determinante: al quinto round, la squadra ha ribaltato completamente le sorti della gara grazie a un home run da tre di Garcia Rodriguez e a un poderoso settimo inning contrassegnato da un doppio di Flisi che ha valso due sigilli e un sacrificio di Battioni valido per l’8-4.

Un’altra vittoria di prestigio

La vittoria ha portato il Parmaclima a un vantaggio di 10-7, con gli avversari che hanno tentato invano di ribaltare la situazione nel finale. La squadra emiliana ha dimostrato una grande capacità di reazione e di gestione del match, chiudendo la gara con una prestazione di alto livello. La squadra ha saputo sfruttare al meglio le opportunità e limitare i danni quando gli avversari hanno tentato di reagire.

La squadra ha saputo sfruttare al meglio le opportunità e limitare i danni.

La Serie A Gold 2026 si avvia verso la gara decisiva di sabato 5, con Parmaclima che si presenta in forma ottimale. La squadra ha dimostrato una grande coesione e una capacità di adattamento, fattori chiave per affrontare la prossima sfida. La vittoria al Serravalle rappresenta un ulteriore passo avanti nella competizione, con il team che si appresta a giocare la sua ultima partita per stabilire il vincitore della serie.