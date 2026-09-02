USA lancia nuove operazioni contro la Guardia Revoluzionaria, tensioni crescono nel Golfo

Operazioni militari Usa contro Irán nel Golfo, tensioni crescono

Stati Uniti e Iran si sono nuovamente scatenati nel Golfo, con un’ondata di attacchi statunitensi mirati alla Guardia Revoluzionaria Islamica. L’operazione, avviata alle 12:00 del mattino di Washington (18:00 a Madrid), segue una serie di attacchi iraniani contro navi commerciali e militari statunitensi nel canale di Ormuz, una delle rotte marittime più importanti al mondo per il trasporto di petrolio e gas. L’escalata ha già avuto effetti sul mercato, con un aumento dei prezzi del petrolio, e ha suscitato preoccupazioni per la sicurezza delle infrastrutture energetiche globali.

Operazioni mirate a posizioni della Guardia Revoluzionaria

Secondo il CENTCOM, le operazioni statunitensi si concentrano principalmente nel sud dell’Iran, una zona strategica per la sua vicinanza al canale di Ormuz. Le forze statunitensi hanno attaccato posizioni della Guardia Revoluzionaria, senza però rivelare il numero esatto degli obiettivi colpiti o l’estensione dei danni. L’azione ha suscitato una risposta iraniana, con lanci di missili contro posizioni militari statunitensi in Giordania, sebbene i proiettili siano stati intercettati. Inoltre, gli Emirati Arabi Uniti hanno segnalato l’intercettazione di un drone iraniano sulle loro acque.

La tensione si fa più alta con la minaccia di Trump

Il presidente statunitense, Donald Trump, ha sostenuto le operazioni e ha minacciato una risposta più forte se l’Iran continuerà ad attaccare le forze statunitensi o a ostacolare il traffico marittimo. Trump ha affermato che gli attacchi sono giustificati dalle azioni iraniane nella regione, e ha avvertito che qualsiasi repulsione da parte di Teherán potrebbe portare a una risposta ancora più intensa da parte degli Stati Uniti. L’escalata ha reso più complessa qualsiasi tentativo di de-escalation, nonostante il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, abbia espresso la disponibilità a riprendere le negoziazioni, a patto che gli Stati Uniti rispettino i loro impegni nell’accordo provvisorio.

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La situazione si è aggravata ulteriormente quando due petroliferi sauditi sono stati colpiti da proiettili mentre transitavano attraverso il canale di Ormuz. Gli attacchi non hanno causato vittime, ma hanno alimentato le preoccupazioni per la sicurezza di una delle rotte energetiche più cruciali al mondo. Il canale di Ormuz è vitale per il mercato energetico globale, poiché trasporta una parte significativa del petrolio e del gas commercializzato a livello internazionale.

Nonostante le dichiarazioni di apertura a nuove negoziazioni da parte dell’Iran, la nuova ondata di attacchi ha complicato ulteriormente la possibilità di un dialogo. La situazione rimane in bilico, con le forze armate di entrambi i Paesi pronte a reagire a qualsiasi mossa dell’altro. La comunità internazionale osserva con preoccupazione l’evolversi della crisi, mentre i mercati energetici registrano ulteriori fluttuazioni a causa della instabilità nella regione. La Guardia Revoluzionaria Islamica, al centro delle operazioni statunitensi, ha continuato a sostenere le sue azioni come risposta alle minacce esterne, ma non ha fornito dettagli su eventuali riposte. La tensione sembra destinata a persistere, con rischi di ulteriore escalation. La situazione rimane in attesa di sviluppi, con il rischio di un ulteriore aumento delle tensioni nel Golfo.

Operazioni statunitensi mirate alla Guardia Revoluzionaria Islamica

Atti di violenza nel canale di Ormuz

Risposta iraniana e minacce di Trump

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