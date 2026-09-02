Javi Romo si avvicina a un cambio di squadra con Netcompany Ineos

Javi Romo, ciclista spagnolo, si avvicina a un cambio di squadra con Netcompany Ineos, dopo due anni con Movistar

Javi Romo, ciclista spagnolo in forza al Movistar Team, si avvicina a un cambio di squadra con Netcompany Ineos. Il corridore, che ha contratto con il team telefonico fino al 2028, negozia un accordo di due anni con la squadra francese. Le conversazioni per il trasferimento sono molto avanzate e la operazione potrebbe concludersi in breve tempo. Romo, che ha lasciato il Giro di Francia a causa di un raffreddore, si prepara a un nuovo capitolo nella sua carriera, lontano da Movistar.

Un’esplosione di prestazioni nel 2025

La carriera di Javi Romo ha registrato un momento di crescita significativo nel 2025, quando ha vinto una tappa del Tour Down Under e ha finito al secondo posto nella classifica generale. Inoltre, ha ottenuto posizioni di rilievo in diverse gare durante la stagione. Questi risultati hanno contribuito a farlo emergere come uno dei corridori spagnoli più promettenti nel panorama del ciclismo professionistico.

Un passo importante per il futuro

La decisione di Romo di lasciare Movistar non è solo un cambiamento di squadra, ma un passo importante per il suo futuro. Il corridore, che si appresta a diventare padre, ha bisogno di una nuova sfida per mantenere il suo livello di prestazioni. La squadra Netcompany Ineos, che sta ristrutturando la sua rosa di corridori, sembra essere un’opzione interessante per lui. L’arrivo di Romo potrebbe rappresentare un’aggiunta significativa per la squadra.

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Nonostante il contratto con Movistar sia ancora in corso fino al 2028, le parti stanno cercando una soluzione che permetta al corridore di lasciare in anticipo. Questo richiede un accordo tra le due squadre, che potrebbe essere raggiunto in breve tempo. La situazione è in fase avanzata, ma non è ancora definitiva. La firma del contratto con Netcompany Ineos potrebbe avvenire entro breve, aprendo la strada a un nuovo ciclo nella carriera di Romo. Il trasferimento di Romo potrebbe influire sulle dinamiche interne di Movistar, un team che ha visto il corridore crescere negli ultimi anni. La sua partenza rappresenta un’uscita importante, ma anche un’opportunità per il team di rafforzare la sua squadra con nuovi talenti. La decisione di Romo, tuttavia, è anche legata a un momento personale cruciale, che lo spinge a cercare nuove sfide in un ambiente diverso.

Javi Romo ha contratto con Movistar fino al 2028.

Le conversazioni per il trasferimento a Netcompany Ineos sono molto avanzate.

Il corridore si appresta a diventare padre.

Netcompany Ineos sta ristrutturando la sua rosa di corridori.

Il futuro di Javi Romo sembra essere in movimento, e il suo prossimo passo potrebbe essere un cambiamento di squadra con Netcompany Ineos. La situazione, pur non essendo ancora definitiva, mostra una forte volontà da parte del corridore di cercare nuove opportunità. La decisione, però, richiederà un accordo tra le due squadre, che potrebbe essere raggiunto in breve tempo. La carriera di Romo, che ha visto un’esplosione di prestazioni nel 2025, potrebbe prendere una direzione diversa con un nuovo team. La sua partenza da Movistar rappresenta un’altra tappa importante in un percorso che ha già visto diversi cambiamenti. La sua decisione, però, è anche legata a un momento personale cruciale, che lo spinge a cercare nuove sfide in un ambiente diverso.

Il trasferimento di Romo potrebbe influire sulle dinamiche interne di Movistar, un team che ha visto il corridore crescere negli ultimi anni. La sua partenza rappresenta un’uscita importante, ma anche un’opportunità per il team di rafforzare la sua squadra con nuovi talenti. La decisione di Romo, tuttavia, è anche legata a un momento personale cruciale, che lo spinge a cercare nuove sfide in un ambiente diverso. La situazione, pur non essendo ancora definitiva, mostra una forte volontà da parte del corridore di cercare nuove opportunità. La sua decisione, però, richiederà un accordo tra le due squadre, che potrebbe essere raggiunto in breve tempo. Il futuro di Javi Romo sembra essere in movimento, e il suo prossimo passo potrebbe essere un cambiamento di squadra con Netcompany Ineos.