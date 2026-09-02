Juan Ayuso sarà il leader unico della Spagna al Mondiale: Valverde punta su Camprubí e considera Aranburu e Berrade

Squadra ciclistica spagnola in preparazione per il Mondiale di Montreal, con Ayuso e Camprubí come certezze

La Spagna si prepara al Mondiale di ciclismo di Montreal, in programma dal 20 al 27 settembre, con Juan Ayuso come leader unico della squadra. Alejandro Valverde, selezionatore, ha confermato la presenza di Marcel Camprubí e ha dato opzioni a Álex Aranburu e Urko Berrade. Altri nomi come Enric Mas, Iván Romeo, Pablo Castrillo e Raúl García Pierna sono in lista, mentre Mikel Landa si è autodescartato. La lista completa sarà annunciata il prossimo lunedì.

La squadra spagnola si forma intorno a Ayuso

Juan Ayuso è stato scelto come leader unico della squadra spagnola per il Mondiale, un ruolo che conferma la sua importanza nel team. Alejandro Valverde ha spiegato che Camprubí è un nome certo, mentre Aranburu e Berrade sono in lizza per un posto. Valverde ha anche menzionato Mas, Romeo, Castrillo e García Pierna come possibili candidati per completare la squadra. La decisione finale sarà annunciata il prossimo lunedì.

La contrarreloj sarà un test per Castrillo

Pablo Castrillo e Iván Romeo sono i due nomi certi per la contrarreloj, ma la sua partecipazione al Mondiale potrebbe limitarsi a questa prova a causa del suo stato di forma. Valverde ha espresso la possibilità che Castrillo si concentri solo sulla contrarreloj, considerando il suo consumo di energia durante la stagione. La squadra completa dovrà ancora essere definita, con Valverde che deve ancora completare alcune posizioni. La squadra spagnola si sta formando con un mix di esperienza e potenziale. Ayuso e Camprubí sono i due certi, mentre altri atleti come Mas, Romeo e Castrillo sono in lista. La decisione finale sarà annunciata il prossimo lunedì, quando si saprà chi accompagnerà Ayuso e Camprubí nella prova in linea e se Castrillo si concentrerà solo sulla contrarreloj. La Spagna si presenta con un team ben strutturato e con un piano chiaro per la competizione. Valverde ha confermato Ayuso come leader unico e Camprubí come nome certo. La squadra si sta completando con nomi come Mas, Romeo, Castrillo e García Pierna. La lista definitiva sarà annunciata il prossimo lunedì. Mikel Landa si è autodescartato, mentre Aranburu e Berrade mantengono le loro possibilità.

Pubblicità

Juan Ayuso: leader unico della squadra spagnola

Marcel Camprubí: nome certo per il Mondiale

Álex Aranburu e Urko Berrade: opzioni per la squadra

Mikel Landa: si è autodescartato

La preparazione per il Mondiale di Montreal è in corso, con la squadra spagnola che si forma intorno a Ayuso e Camprubí. Valverde ha dato opzioni a diversi atleti, ma la lista definitiva sarà annunciata il prossimo lunedì. La Spagna si presenta con un team ben strutturato e con un piano chiaro per la competizione.