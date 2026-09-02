Valencia ripristina il mural della selezione spagnola distrutto a Barcellona

Un mural della selezione spagnola viene ripristinato a Valencia dopo essere stato distrutto a Barcellona, con l’artista che tornerà a dipingere in un’area pubblica

Valencia ha deciso di ripristinare il mural della selezione spagnola, distrutto a Barcellona poco dopo la sua inaugurazione. L’opera, realizzata dall’artista Alberto León, sarà eseguita nuovamente in un’area pubblica della città, con l’obiettivo di offrire una versione più stabile e duratura. L’evento rappresenta un atto di riconciliazione con l’arte urbana e un omaggio ai successi recenti della squadra nazionale. L’opera, che raffigura il tecnico Luis de la Fuente che solleva la Coppa del Mondo, sarà esposta nel quartiere di Monteolivet, diventando parte del patrimonio artistico locale.

Un sostegno concreto all’arte urbana

La decisione di ripristinare il mural nasce da un dialogo tra il comune di Valencia e l’artista Alberto León, che ha accettato di realizzare un’opera alternativa dopo la distruzione dell’originale. L’evento rappresenta un sostegno concreto al lavoro degli artisti urbani, che spesso si trovano a fronteggiare critiche e danni. La nuova versione del mural sarà più grande e dotata di tecnologie che ne garantiranno la conservazione. La concejala di Turismo, Paula Llobet, ha sottolineato come l’opera abbia avuto una vita breve a causa dei vandali, ma ora potrà essere apprezzata in modo permanente.

Un simbolo di orgoglio nazionale

Il mural, che raffigura il tecnico Luis de la Fuente con la squadra che ha vinto la Coppa del Mondo contro l’Argentina, è un simbolo di orgoglio per la comunità spagnola. La sua riproduzione a Valencia permetterà ai cittadini e ai visitatori di apprezzare un’immagine che rappresenta il successo nazionale. L’opera sarà esposta in un’area pubblica, dove potrà essere vista da tutti, senza limitazioni di tempo o spazio. La scelta del quartiere di Monteolivet è significativa, poiché il luogo diventerà parte del patrimonio artistico urbano della città.

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La riproduzione del mural avverrà a partire da questa settimana, con l’artista che inizierà i lavori nella piazza Vicente Alcober Coloma. L’opera, che sarà esposta in un’area pubblica, rappresenta un atto di riconciliazione con l’arte urbana e un omaggio ai successi recenti della selezione spagnola. La città di Valencia ha voluto offrire a Alberto León un’opportunità per realizzare un’opera che, pur essendo stata distrutta a Barcellona, potrà ora essere apprezzata in modo permanente. La decisione del comune è un chiaro sostegno al lavoro degli artisti e alla cultura urbana, che spesso si trovano a fronteggiare critiche e danni.

La riproduzione del mural non solo permetterà di recuperare un’opera che aveva una vita breve, ma anche di offrire una versione più stabile e duratura. La nuova versione, con una superficie più grande e tecnologie migliorate, garantirà una maggiore conservazione. La concejala Llobet ha sottolineato come l’opera abbia avuto una vita effimera a causa dei vandali, ma ora potrà essere apprezzata in modo permanente. La scelta del quartiere di Monteolivet è significativa, poiché il luogo diventerà parte del patrimonio artistico urbano della città. La decisione del comune di Valencia rappresenta un sostegno concreto al lavoro degli artisti e un omaggio ai successi recenti della selezione spagnola.

La nuova versione del mural sarà più grande e dotata di tecnologie per la conservazione

La scelta del quartiere di Monteolivet è significativa per il patrimonio artistico urbano