Monza espulso dalla Coppa Italia, Juric agli ottavi contro il Milan

Partita di Coppa Italia tra Torino e Monza, con gol di Mota e espulsione del Toro

Il Torino è uscito dalla Coppa Italia dopo una partita di carattere contro il Monza, che ha sfruttato al meglio le opportunità per passare agli ottavi di finale e affrontare il Milan. La gara, giocata all’Olimpico Grande Torino, si è conclusa con il risultato di 0-1 per il Monza, grazie a un gol di Dani Mota nel terzo minuto di recupero del primo tempo. Il tecnico del Monza, Siniša Mihajlović, ha guidato la squadra con decisione, mentre il Torino, allenato da Eusebio Ribeiro, ha visto sfumare un’altra possibilità di rimontare.

Il gol di Mota e la reazione del Torino

Il Monza ha aperto la partita con un’azione di qualità, con Mota che, sul traversone basso di Forson, anticipa Comuzzo e Ismajli e devia la palla in rete, facendola passare tra le gambe di Perri (45+8′). Una rete che ha messo in chiaro la superiorità del Monza, nonostante il Torino abbia avuto diverse occasioni, tra cui un’azione di Oristanio che ha colpito il palo nel primo minuto. La difesa ospite, però, ha mostrato una certa dormita, permettendo al Monza di prendere il controllo del gioco.

Il Monza ha sfruttato al meglio le sue opportunità, mentre il Torino ha visto sfumare un’altra possibilità di rimontare.

Pubblicità

Le sostituzioni e la reazione del Torino

Il tecnico del Torino, Eusebio Ribeiro, ha provato a rimettere in gioco la squadra con diverse sostituzioni, tra cui l’ingresso di Zapata e Vlasic al 56′. Il Monza, però, ha continuato a spingere, con Mangas che ha mostrato una grande determinazione, pur non riuscendo a trovare il goal. La squadra di Juric ha anche visto un momento di stanchezza, che ha portato a sostituzioni decisive, come l’ingresso di Cutrone e Colpani al 70′. Il Torino, però, non ha mai smesso di lottare, anche se le sue opportunità sono state spesso bloccate da Lucchesi.

Le sostituzioni di Juric hanno dato un nuovo impulso al Monza, che ha mantenuto il controllo del gioco.

La reazione del Torino e l’ultimo tentativo

Nel recupero del tempo, il Torino ha provato a fare il punto, con un’azione di Adams che ha portato al rigore, ma l’arbitro ha richiamato il Var e ha annullato la decisione. Il Monza, però, ha continuato a spingere, con Cutrone e Birindelli che hanno messo in difficoltà Perri. La squadra di Juric ha dimostrato una grande resistenza, nonostante la stanchezza, e ha chiuso la partita con un’altra vittoria, permettendosi di passare agli ottavi di Coppa Italia. Il Torino, invece, ha visto sfumare un’altra possibilità di rimontare, con un’altra sconfitta che lo allontana dalla vittoria in Coppa Italia. Il Monza, invece, si prepara al prossimo match contro il Milan, con la speranza di proseguire la sua striscia di vittorie.