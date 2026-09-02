Sabalenka spiega il suo look controverso: “A chi importa? Mi piace”

Aryna Sabalenka al US Open con abbigliamento trasparente, reazioni del pubblico e commenti della tennista

Aryna Sabalenka, numero uno del mondo nel tennis, ha risposto alle critiche per il suo look controverso al US Open, in cui ha indossato un outfit con una rete trasparente. La bielorrussa ha dichiarato: “A chi importa? Mi piace”. L’abbigliamento, progettato in base alla città ospitante, ha suscitato reazioni sia positive che negative, ma Sabalenka ha sottolineato l’importanza del design e del legame con il contesto sportivo.

Design ispirato al contesto

La tennista ha spiegato che i suoi outfit per ogni torneo dei Grand Slam vengono creati in funzione della città anfitriona. “Il surf per l’Open di Australia, il ballet per Roland Garros, il cricket per Wimbledon. Ora tocca il basket e siamo a New York”, ha detto Sabalenka. L’idea di un abbigliamento con una rete trasparente è nata proprio in seguito alla vittoria dei New York Knicks, che hanno vinto il loro primo titolo NBA in 53 anni. L’ispirazione è quindi legata al contesto locale e al mondo del basket.

Il legame con il basket è stato un elemento chiave del design.

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Il look, che ha suscitato commenti su social media, è stato completato da un set di gioielli di alto valore, tra cui un collarone di 344.000 euro. Nonostante le critiche, Sabalenka ha sottolineato che l’abbigliamento non ha ostacolato le sue prestazioni: ha vinto contro Osorio con un punteggio di 6-2 e 6-4. L’abbigliamento, realizzato in collaborazione con la firma neoyorquina Material Good, è stato descritto come “una pezza unica, fatta per una tigresa”.

Reazioni e commenti del pubblico

Le reazioni al look di Sabalenka sono state contrastanti. Mentre alcuni hanno lodato l’originalità e l’innovazione, altri hanno espresso preoccupazioni per la trasparenza del vestito. La tennista ha però ribadito che non si preoccupa delle opinioni altrui. “A chi importa? Mi piace”, ha detto, rafforzando la sua posizione. Inoltre, ha sottolineato che il design è stato pensato per adattarsi al contesto del torneo e alla città ospitante.

La scelta di abbigliamento riflette una strategia di connessione con il luogo e il contesto.

Il tema del design per i Grand Slam è diventato sempre più importante per Sabalenka, che ha cercato di creare un legame tra il tennis e altri sport. L’idea di un abbigliamento ispirato al basket, in un torneo che si svolge a New York, è quindi coerente con questa strategia. La tennista ha anche sottolineato che il look non ha ostacolato le sue prestazioni, anzi, ha contribuito a creare un’immagine unica e memorabile.