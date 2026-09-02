Mads Pedersen valuta la sua forma e la scelta tra Vuelta e Mondiali

Mads Pedersen in difficoltà durante la tappa della Vuelta a España, valuta la sua partecipazione ai Mondiali

Un momento di riflessione per Pedersen

Mads Pedersen, ciclista danese in gara nella decima tappa della Vuelta a España, ha espresso preoccupazioni sulla sua forma attuale. In un’intervista a Eurosport, il corridore ha riconosciuto di non essere al suo livello in questo momento, sottolineando che la sua performance non è stata all’altezza delle aspettative. Il problema, secondo Pedersen, si presenta in un frangente complicato, con un ritardo superiore ai dieci minuti nella tappa Alcaraz-Elche de la Sierra.

La scelta non è semplice

Pedersen ha chiarito che la decisione di proseguire nella Vuelta o di interrompere la corsa per concentrarsi sui Mondiali non è una decisione facile. L’atleta ha espresso la volontà di continuare la gara, ma ha anche sottolineato che la scelta deve avere un senso. “Ovviamente mi piacerebbe continuare la corsa, ma la scelta deve avere un senso”, ha detto.

Un confronto con i candidati più forti

Il danese ha anche riconosciuto che ci sono altri ciclisti che potrebbero essere più adatti a rappresentare la squadra ai Mondiali. “Per i Mondiali credo ci siano convocati più forti”, ha dichiarato Pedersen. Questo commento ha suscitato interesse tra i suoi compagni di squadra e i giornalisti, che hanno iniziato a valutare le possibilità di un cambio di rotta per il corridore.

Pubblicità

La situazione richiede una valutazione

Pedersen ha espresso la necessità di valutare la situazione e di prendere una decisione. “Ora credo che sia arrivato il momento di valutare la situazione. Torniamo al lavoro e vedremo qual è il piano migliore per la prossima parte della corsa”, ha detto. L’atleta ha anche sottolineato che la sua decisione non è solo personale, ma coinvolge anche la squadra e i responsabili tecnici.

La Vuelta a España 2026 continua a essere un evento di grande interesse, con tante sorprese e momenti di tensione. Mads Pedersen, pur non essendo al suo meglio, rimane un nome di rilievo nel ciclismo strada. La sua decisione sui prossimi passi potrebbe influenzare non solo la sua carriera, ma anche la strategia della squadra in vista dei Mondiali. Il momento è cruciale, e le scelte fatte nei prossimi giorni potrebbero definire il futuro del corridore danese.

Il danese ha anche sottolineato che la sua performance non è stata all’altezza delle aspettative, ma ha riconosciuto che la forma è sufficiente. “La forma è sufficiente, ma qualcosa chiaramente non va”, ha detto. Questo commento ha suscitato domande tra i suoi compagni di squadra e i giornalisti, che hanno iniziato a valutare le possibilità di un cambio di rotta per il corridore. Pedersen ha anche espresso la volontà di continuare la corsa, ma ha chiarito che la scelta deve avere un senso. “Ci sono più persone che dovranno prendere questa decisione. Alla fine, vedremo”, ha detto.

La Vuelta a España 2026 è un evento di grande rilevanza per il ciclismo strada, con tante sorprese e momenti di tensione. Mads Pedersen, pur non essendo al suo meglio, rimane un nome di rilievo nel mondo del ciclismo. La sua decisione sui prossimi passi potrebbe influenzare non solo la sua carriera, ma anche la strategia della squadra in vista dei Mondiali. Il momento è cruciale, e le scelte fatte nei prossimi giorni potrebbero definire il futuro del corridore danese.

Il danese ha anche espresso la necessità di valutare la situazione e di prendere una decisione. “Ora credo che sia arrivato il momento di valutare la situazione. Torniamo al lavoro e vedremo qual è il piano migliore per la prossima parte della corsa”, ha detto. L’atleta ha anche sottolineato che la sua decisione non è solo personale, ma coinvolge anche la squadra e i responsabili tecnici. La sua performance non è stata all’altezza delle aspettative, ma ha riconosciuto che la forma è sufficiente.