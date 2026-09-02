Isack Hadjar out di Monza, Red Bull ripete il piano di Zandvoort

Isack Hadjar non parteciperà al GP d’Italia di F1, Red Bull ripete il piano di Zandvoort

Isack Hadjar non parteciperà al Gran Premio d’Italia di Formula 1 a causa di una lesione alla mano sinistra subita durante il riposo estivo. Il pilota francese, con la squadra Red Bull Racing, non è riuscito a recuperare in tempo per la gara di Monza. Il team ha confermato la decisione attraverso i social media, annunciando che Liam Lawson sostituirà Hadjar nella gara. Il team monitora attentamente la sua ripresa e non prenderà rischi inutili con il suo ritorno in pista.

Red Bull ripete il piano di Zandvoort

Red Bull Racing ripete il piano adottato a Zandvoort, dove Liam Lawson ha sostituito Isack Hadjar. Il piano prevede che Lawson salga in pista con Max Verstappen, mentre Yuki Tsunoda, attualmente in pausa, tornerà a occupare il posto di Tsunoda. Questa strategia è stata adottata anche per la gara di Monza, mantenendo la coerenza con la scelta fatta in precedenza.

Hadjar chiede consiglio a Marc Márquez

Isack Hadjar ha espresso dubbi su se stesso e ha chiesto consiglio a Marc Márquez, il campione del mondo di motociclismo. Il pilota ha rivelato che ha esitato su se stesso e ha cercato il parere del campione. Márquez ha raccomandato a Hadjar di prendersi una pausa e non forzare la situazione. Questo momento ha rivelato una relazione di fiducia tra i due atleti. Hadjar ha anche condiviso con il team la sua decisione di non partecipare alla gara, riconoscendo che la salute è la priorità. Il team ha espresso il loro sostegno e desidera una rapida ripresa per il pilota. La sua assenza non influenzerà la strategia della squadra, che si concentrerà su una gestione sicura del calendario.

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Pepe Martí si conferma con CUPRA Kiro

Intanto, Pepe Martí, il pilota spagnolo, ha rinnovato il suo contratto con CUPRA Kiro per la prossima stagione. Il pilota, che ha debuttato in Formula E questa stagione, si è rivelato una grande sensazione, conquistando due podi e ottenendo 66 punti. Martí ha espresso soddisfazione per il suo percorso e ha sottolineato l’importanza del supporto della squadra. La squadra ha grandi ambizioni per la nuova era Gen4, e Martí è entusiasta di farne parte. Il pilota ha anche espresso la sua convinzione di poter raggiungere traguardi più ambiziosi nella prossima stagione, tra cui il suo primo successo in Formula E. La squadra ha confermato il suo impegno e la sua crescita come pilota. Martí ha sottolineato che la sua esperienza in Formula E è solo l’inizio di un lungo viaggio.