MotoGP 2027: ufficiali le date dei test e l’esordio a Sepang e Buriram

Ufficiali le date dei test MotoGP 2027: Sepang e Buriram saranno le prime sedi.

Piloti testano le nuove moto a Sepang e Buriram in vista della stagione 2027

Il calendario dei test per la stagione 2027 del Motomondiale è ufficialmente fissato, con l’esordio previsto a Sepang e Buriram. La nuova stagione, che segnerà l’inizio dell’era tecnica con motori da 850 cc, si prepara con sessioni di test invernali che daranno ai piloti l’opportunità di mettere alla prova le nuove moto. I test si terranno a Sepang dal 29 al 30 gennaio 2027, seguiti da sessioni ufficiali il 31 gennaio e a Buriram il 6 e 7 febbraio. Questi test saranno di grande importanza per i piloti, che potranno testare le nuove tecnologie prima dell’inizio del campionato.

Test invernali: la preparazione per la stagione 2027

I test invernali sono un momento cruciale per i piloti e per i team, che hanno la possibilità di affinare le strategie e le prestazioni delle moto. A Sepang, il circuito intitolato a Ricardo Tormo, i piloti potranno sperimentare le nuove moto edizione 2027, un passo fondamentale per la preparazione della stagione. I test shakedown, riservati a collaudatori e rookie, si terranno dal 29 al 30 gennaio, seguiti da sessioni ufficiali il 31 gennaio. A Buriram, invece, i test si svolgeranno il 6 e 7 febbraio, con un focus particolare sulle caratteristiche del tracciato thailandese.

La presentazione ufficiale a Rio de Janeiro

Dopo i test in Thailandia, i piloti si trasferiranno in Brasile per la presentazione ufficiale del nuovo campionato, che avverrà il 21 febbraio a Rio de Janeiro sulla spiaggia di Botafogo. Questo evento segnerà l’inizio ufficiale della stagione 2027, che partirà con il Gran Premio di Thailandia il fine settimana del 5-7 marzo. La scelta di Rio de Janeiro come sede della presentazione riflette l’importanza crescente del Brasile nel panorama internazionale del motorsport.

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Il calendario dei test per le categorie Moto2 e Moto3 è stato anche reso noto. A Jerez, i test privati per la Moto2 si terranno il 16 e 17 febbraio, mentre i test ufficiali avverranno il 20 e 21 febbraio. Per la Moto3, i test ufficiali si svolgeranno il 18 e 19 febbraio. Questi test sono parte integrante della preparazione per la stagione 2027, che promette di essere un anno di grandi cambiamenti e di nuove sfide per i piloti.

Nonostante alcune incertezze rimangano sul finale del Mondiale 2026, con il Gran Premio del Qatar di Lusail in bilico, la stagione 2027 si presenta con un calendario ben definito e con un focus su innovazione e prestazioni. I test invernali saranno quindi un momento chiave per i piloti, che potranno testare le nuove tecnologie e prepararsi al meglio per la nuova annata. Il calendario dei test per la stagione 2027 è stato reso ufficialmente noto, con un’attenzione particolare alle sedi di Sepang e Buriram. Questi test rappresentano un passo fondamentale per la preparazione della stagione, permettendo ai piloti di affinare le loro strategie e di testare le nuove tecnologie in condizioni reali. La stagione 2027 si presenta con un’innovazione tecnica significativa, con motori da 850 cc che potrebbero rivoluzionare le prestazioni in pista.