Filippo Ganna in forma al Tour of Britain: attacchi di qualità e piazzamento in classifica

Filippo Ganna in azione durante la tappa del Tour of Britain, con attacchi di qualità e piazzamento in classifica

Il 30enne Filippo Ganna ha dato il suo ritorno in gara dopo più di un mese di assenza, partecipando al Tour of Britain, corsa a tappe di livello Pro. Dopo la conclusione del Tour de France lo scorso 26 luglio, il fuoriclasse piemontese ha riposato e si è lanciato in vista della parte conclusiva della stagione, che culminerà con i Mondiali di ciclismo su pista. Nella tappa d’apertura, che proponeva 182 km con partenza e arrivo a Lincoln, Ganna si è messo in mostra, dimostrando una forma al top. Il ritorno al gruppo è stato immediato e pieno di intensità, con attacchi che hanno messo in mostra la sua capacità di spostare il ritmo.

Attacchi di spessore e piazzamento in classifica

A caratterizzare la giornata è stato lo strappo di Michealgate, un tratto di 400 metri al 10,5%, da affrontare per cinque volte negli ultimi 50 km, con l’ultima in prossimità del traguardo. Il 30enne è entrato nel gruppetto che ha attaccato a quaranta chilometri dal traguardo, in cui figuravano uomini di spessore come Florian Vermeersch, Tim Wellens, Jasper Stuyven e Matteo Trentin. Il drappello composto da undici unità ha trovato l’intesa, e Ganna ha tentato un’azione individuale nel corso dell’ultimo giro, venendo però rintuzzato.

Alle sue spalle, Ganna e Wellens hanno provato a rientrare, ma non c’è stato nulla da fare. Il britannico Lewis Askey (NSN Cycling Team) ha alzato le braccia al cielo con due secondi di margine su Ganna (secondo) e Wellens (quarto). Askey si è imposto con un vantaggio di due secondi, con Ganna a seguire e Wellens a chiudere il podio. A 9” l’altro belga Stuyven (Soudal Quick-Step), che ha regolato l’olandese Daan Hoole (Decathlon CMA CGM Team) e Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team). Askey è anche leader della classifica generale con 9” su Ganna e 11” su Wellens.

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La seconda tappa e la preparazione ai Mondiali

Domani la seconda tappa: 181 km da Boston a Skegness, disegnati per le ruote veloci. Ganna, con la sua capacità di attacco e piazzamento, si sta preparando al meglio per la parte conclusiva della stagione, che culminerà con i Mondiali di ciclismo su pista. Il fuoriclasse piemontese, alfiere della Netcompany INEOS, ha dimostrato una forma al top, con attacchi di qualità e una posizione solida in classifica. Il nuovo numero di Azzurra è online! Le interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028, un corposo pagellone e tanto altro! Il numero 17 di Azzurra è online! La rivista di OA Sport è consultabile gratuitamente e vi aiuterà a scandire… Pubblicità Pubblicità