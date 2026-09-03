Kanazawa vince su Dzepka nello short femminile al Grand Prix Junior di Bangkok

Atlete giapponese e russa in gara a Bangkok, risultati e classifiche

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Il 3 settembre 2026, a Bangkok, si è svolto lo short program individuale femminile del Grand Prix Junior di pattinaggio artistico, dove la giapponese Sumika Kanazawa ha vinto la gara, superando la neutrale russa Sofiia Dzepka. La competizione, valida per la terza tappa del circuito I SU Junior Grand Prix 2025-2026, ha visto un confronto serrato tra le due atlete, con un margine di pochi centesimi. Kanazawa ha raccolto 70.38 punti, mentre Dzepka ha totalizzato 70.17, a causa di una penalizzazione per partenza tardiva e una chiamata durante la sua esibizione.

Una gara tecnica e di alta qualità

La performance di Kanazawa è stata caratterizzata da una combinazione di elementi tecnici, tra cui il triplo flip/triplo toeloop e il doppio axel con il triplo lutz in zona bonus. La sua esibizione ha raccolto un punteggio di 70.38, con un punteggio di 40.96 nel primo segmento e 29.42 nel secondo. Dzepka, pur avendo un punteggio simile, ha subito una penalizzazione per partenza tardiva e una chiamata durante la sua esibizione, che ha ridotto il suo punteggio a 70.17. La sua performance è stata comunque di alto livello, con un punteggio di 41.09 nel primo segmento e 30.08 nel secondo.

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La classifica del short program femminile ha visto la giapponese Kanazawa al primo posto, seguita da Dzepka, la canadese Lia Cho e la cinese Yun Xi Fan. La canadese ha chiuso al terzo posto con 66.72 punti, mentre la cinese ha ottenuto 65.27. Altre atlete in gara, come la svizzera Leandra Tzimpoukakis, la coreana Jiyu Huh e la georgiana Amaliia Nasibullina, hanno completato la classifica con punteggi che variano da 64.41 a 43.27.

La vittoria di Kanazawa è frutto di una combinazione di tecnica e disciplina.

Un evento internazionale con partecipazione di atlete da tutto il mondo

Il Grand Prix Junior di pattinaggio artistico a Bangkok ha visto la partecipazione di atlete da diversi Paesi, con una classifica che ha visto la giapponese Kanazawa al primo posto, seguita da Dzepka, Cho e Fan. La gara ha visto un confronto tecnico e di disciplina, con una performance di alto livello da parte di tutte le atlete. La competizione è stata seguita da un pubblico numeroso e ha visto la partecipazione di atlete provenienti da diversi Paesi, con una classifica che ha visto la giapponese Kanazawa al primo posto.

La gara ha visto anche la partecipazione di atlete maschili, con il neozelandese Yanhao Li al comando della classifica, seguito dal russo Lev Lazarev e dal thailandese Hiro Kaewtathip. La performance di Li è stata caratterizzata da un layout che includeva il triplo axel, il triplo lutz e la combinazione riplo flip/triplo toeloop, che gli ha concesso un punteggio di 86.65. La gara maschile ha visto un confronto tecnico e di disciplina, con una performance di alto livello da parte di tutti i partecipanti.

La competizione ha visto un mix di talenti e prestazioni di alto livello.