Marcos Llorente annuncia la fine della sua carriera con la selezione spagnola

Marcos Llorente annuncia la decisione di non giocare più con la selezione spagnola dopo due Mondiali e 27 partite

Marcos Llorente, giocatore del Atlético de Madrid, ha annunciato la fine della sua carriera con la selezione spagnola. L’annuncio, pubblicato su Instagram, è arrivato dopo un periodo di riflessione e una decisione personale. Llorente, 31 anni, ha chiuso la sua avventura con la squadra nazionale con un’esperienza ricca di successi, tra cui una Eurocopa e due Mondiali. La sua decisione non è legata ai risultati, ma a un desiderio di chiudere un ciclo. Llorente ha espresso gratitudine verso chi lo ha supportato lungo il percorso.

Un percorso con la selezione spagnola

Llorente ha iniziato la sua carriera con la selezione spagnola a 19 anni, passando per le squadre giovanili e arrivando alla squadra assoluta. Il suo debutto con la nazionale fu contro l’Olanda, con Luis Enrique come allenatore. L’esperienza con la squadra nazionale lo ha visto crescere come giocatore, occupando il ruolo di laterale destro e contribuendo al successo del team. Llorente ha giocato in due Mondiali, con il primo in Russia e il secondo in Qatar, dove la Spagna ha vinto la competizione.

Un addio sentito e meditato

La decisione di Llorente di non giocare più con la selezione spagnola è stata annunciata con un messaggio sincero e pieno di gratitudine. L’attaccante ha spiegato che, nonostante la sua giovane età, ha scelto di chiudere la sua carriera con la squadra nazionale. Ha riconosciuto che, se avesse continuato a giocare, potrebbe aver avuto ancora anni da spendere con la maglia della Spagna. Tuttavia, ha preferito dare un’ultima chiusura a questa fase della sua vita. L’annuncio è stato accompagnato da un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al suo successo.

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Llorente ha anche ricordato alcuni momenti chiave della sua carriera con la selezione, come la vittoria contro l’Olanda con Luis Enrique e la sua partecipazione al Mondiale in Qatar. Ha espresso il suo orgoglio di aver rappresentato la Spagna e di aver fatto parte di una storia importante. L’addio non è stato solo un momento di fine, ma anche un momento di riflessione e gratitudine. Llorente ha chiesto un abbraccio a tutti i suoi compagni di squadra e a chi lo ha supportato lungo il percorso.

La decisione di Llorente di non giocare più con la selezione spagnola segna la fine di un’esperienza unica e ricca di successi. L’attaccante ha chiuso la sua carriera con la squadra nazionale dopo due Mondiali e 27 partite, lasciando un’impronta indelebile nella storia della squadra. Llorente ha espresso il suo orgoglio di aver rappresentato la Spagna e di aver fatto parte di un’epoca storica. La sua decisione è stata annunciata con un messaggio sincero e pieno di gratitudine, che ha suscitato l’emozione di molti tifosi e compagni di squadra.

Ha giocato 27 partite con la selezione spagnola.

Ha partecipato a due Mondiali e a una Eurocopa.

Ha chiuso la sua carriera con la squadra nazionale a 31 anni.

Ha espresso gratitudine verso chi lo ha supportato.